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США вчергове посилили санкції проти Росії у зв’язку з її діями в Україні

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Опубліковано - 29.11.2017 19:50 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

США вчергове посилили санкції проти Росії у зв’язку з її діями в Україні
США вчергове посилили санкції проти Росії у зв’язку з її діями в Україні
США підвищили поріг для заборонених операцій з російськими борговими інструментами, ще більше ускладнивши можливість залучення фінансових ресурсів для російських підприємств фінансового та енергетичного секторів, які перебувають в санкційному переліку США.

Про це повідомляє Офіс контролю за іноземною власністю (OFAC) Міністерства фінансів США.

Секторальні санкції було введено проти фінансового сектору та енергетичного сектору Росії в березні 2014 року через дії Росії в Україні.

Теперішні зміни до Директиви 1, яка регулює санкції стосовно фінансового сектору Росії та Директиви 2, в якій йдеться про санкції стосовно енергетики Росії, стосуються угод з надання, фінансування та інших операцій з борговими інструментами, випущеними після 28 листопада 2017 року компаніями, які перебувають в санкційному переліку США.

Якщо раніше були заборонені операції з борговими інструментами зі строком більше 30 днів для фінансового сектору та 90 днів для визначених компаній, що працюють в сфері енергетики Росії, то тепер цей поріг становитиме 14 та 60 днів, відповідно.

Виступаючи з промовою в аналітичному центрі США Wilson Center 28 листопада держсекретар США Рекс Тіллерсон наголосив на незмінності політики санкцій.

"Війна в Україні, – сказав Тіллерсон, – залишається основною та тривалою перепоною до нормалізації відносин США та Росії".​

Тіллерсон підкреслив, що “Сполучені Штати і Європа стояли пліч-о-пліч з 2014-го року, відповідаючи на російську агресію скоординованою політикою санкцій". Він наголосив, що санкції залишатимуться в силі, поки Росія не поверне назад дії, які до них призвели.

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