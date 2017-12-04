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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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У Білому домі все ще думають чи постачати в Україну летальну зброю

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Опубліковано - 4.12.2017 14:26 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Радник адміністрації США з національної безпеки Герберт Раймонд МакМастер і президент США Дональд Трамп
Радник адміністрації США з національної безпеки Герберт Раймонд МакМастер і президент США Дональд Трамп
Радник адміністрації США з національної безпеки Герберт Раймонд МакМастер підтвердив, що США продовжують свій курс на надання Україні нелетальної військової допомоги.

Виступаючи 2 грудня на Форумі з національної оборони, який проводить Фонд Рейгана, на запитання ведучого: «Під час передвиборчої кампанії допомога Україні була одним із її моментів. Чи політика адміністрації США щодо цього далі така сама?» МакМастер відповів: «Так, ми продовжуємо зміцнювати обороноздатність України. Як усі знають, це ґрунтується на наданні нелетальної допомоги».

Але, за його словами, «українці самі дуже здатні». Як сказав МакМастер, в Україні нині здійснюють значні реформи урядування, а також військові реформи.

«Я думаю, російським маріонеткам, Росії було б надзвичайно важко отримати якісь значні здобутки, якби вони вирішили розширити території, які вони контролюють після вторгнення в Україну», – додав він.

За повідомленнями, під час передвиборної кампанії Дональд Трамп, пізніше обраний президентом США, особисто наполіг на тому, щоб із програми Республіканської партії США вилучили вимогу про надання Україні озброєнь летальної дії. Таку вимогу республіканці хотіли внести на противагу позиції тодішнього президента Барака Обами, представника Демократичної партії, який виступав проти надання Україні летальних озброєнь.

Після приходу Трампа до влади він наразі продовжує лінію свого попередника. Тим часом серед американських політиків і високопосадовців, зокрема й військових, дедалі частіше лунають заклики змінити цей підхід. За повідомленнями, в адміністрації Трампа вже розглядають можливість таки надати Україні й озброєння летальної дії, але рішення ще не ухвалене, і невідомо, коли таке рішення в той чи інший бік може настати.

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