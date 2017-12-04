Президент Порошенко вважає неприпустимим тиск на ЗМІ

Про це він у понеділок, 4 грудня, написав на своїй сторінці в Facebook."Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни – агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції Гідності", – написав він.За словами президента, відповідні дії є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати, зокрема Нацради з питань телебачення і радіомовлення.Як повідомлялося раніше, 3 грудня в Києві невідомі в камуфляжі і балаклавах заблокували телеканалу NewsOne, заявляючи, що не згодні з інформаційною політикою, яку проводить канал. Учасники акції вимагають від нардепа і власника телеканалу Євгена Мураєва вибачень за висловлювання про Революцію гідності, яку він назвав "державним переворотом влади". Також блокувальники вимагають від телеканалу змінити інформаційну політику щодо ситуації на сході країни.Згодом, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав активістів припинити акцію, а власників і редакторів - не провокувати людей.4 грудня поліція Києва не знайшли фактів правопорушень на місці проведення акції протесту.