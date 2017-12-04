X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

6 грудня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Президент Порошенко вважає неприпустимим тиск на ЗМІ

Влада 208 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 4.12.2017 14:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Президент Порошенко вважає неприпустимим тиск на ЗМІ
Президент Порошенко вважає неприпустимим тиск на ЗМІ
Президент України Петро Порошенко відреагував на акцію протесту біля телеканалу NewsOne та наголосив, що будь-який тиск на засоби масової інформації є неприпустимим.

Про це він у понеділок, 4 грудня, написав на своїй сторінці в Facebook.

"Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування – неприпустимі. Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни – агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції Гідності", – написав він.

За словами президента, відповідні дії є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати, зокрема Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомлялося раніше, 3 грудня в Києві невідомі в камуфляжі і балаклавах заблокували телеканалу NewsOne, заявляючи, що не згодні з інформаційною політикою, яку проводить канал. Учасники акції вимагають від нардепа і власника телеканалу Євгена Мураєва вибачень за висловлювання про Революцію гідності, яку він назвав "державним переворотом влади". Також блокувальники вимагають від телеканалу змінити інформаційну політику щодо ситуації на сході країни.

Згодом, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав активістів припинити акцію, а власників і редакторів - не провокувати людей.

4 грудня поліція Києва не знайшли фактів правопорушень на місці проведення акції протесту.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Влада»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, не в рукотворних храмах живе ”
Діяння апостолів, 17, 24

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.