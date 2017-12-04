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6 грудня 2017, середа

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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Північнокорейська криза. Ракети КНДР можуть вразити Європу і Північну Америку

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Опубліковано - 4.12.2017 19:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Північнокорейська криза. Ракети КНДР можуть вразити Європу і Північну Америку
Північнокорейська криза. Ракети КНДР можуть вразити Європу і Північну Америку
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликає максимально тиснути на Північну Корею, насамперед із допомогою економічних санкцій. Водночас Альянс має “надійні засоби стримування” проти КНДР, запевнив генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що балістичні ракети Північної Кореї здатні долетіти до Європи та Північної Америки. "Саме з цієї причини ми повинні максимально тиснути на Північну Корею, з використанням дипломатичних засобів, політичних засобів, але насамперед - із повним та прозорим застосуванням економічних санкцій", - наголосив Столтенберг у понеділок, 4 грудня, повідомляє агенція dpa.

Він також зазначив, що НАТО продовжуватиме забезпечувати "надійні засоби стримування" проти КНДР. "Звичайно, ціллю є досягти мирного вирішення шляхом переговорів, оскільки війна у цьому регіоні була б катастрофічною та мала б глобальні наслідки", - зауважив Столтенберг.

4 грудня Сполучені Штати Америки та Південна Корея розпочали наймасштабніші спільні навчання військово-повітряних сил (ВПС) країн в історії, які відбуватимуться протягом наступних п’яти днів. Маневри під назвою Vigilant Ace мають на меті покращити спроможність спільних дій в умовах воєнного часу. Напередодні, 3 грудня, у Пхеньяні заявили, що ці навчання створюють ризик розв’язання ядерної війни та лише прискорять "самознищення" США та Південної Кореї.

Поглиблення співпраці з ЄС

Єнс Столтенберг також повідомив у понеділок, що НАТО планує поглибити співпрацю з Європейським Союзом. Зокрема, він сказав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться у Брюсселі 5 та 6 грудня, обговорюватимуть поглиблення співпраці з ЄС, зокрема, у сфері логістики з метою забезпечити, у разі виникнення такої необхідності, оперативного переміщення військ країнами Європи.

На початку листопада цього року міністри оборони країн-членів НАТО ухвалили рішення про створення у Європі двох нових штаб-квартир - Атлантичного командування та логістичного командування. Згодом Європейська Комісія представила план, покликаний усунути бар’єри, які перешкоджають оперативному переміщенню військ країн-членів блоку територією Європи для протидії можливій агресії всередині ЄС або за його межами. План передбачає покращення інфраструктури, зокрема, мостів, доріг та злітно-посадкових смуг, якими переміщуватиметься важка військова техніка і обладнання. Крім того, мають бути спрощені адміністративні та митні процедури, через які переміщення військ та техніки може затримуватись, що робить цей процес більш дороговартісним, а Європу - вразливою перед ймовірними нападами.

Підтримка України

Крім того, Столтенберг обіцяв продовжити підтримувати Україну в боротьбі країни з викликами. "Минулого тижня у мене була дуже хороша зустріч з президентом Порошенком, він був у мене вдома. Ми обговорювали боротьбу з викликами, що стоять перед Україною, особливо спроби Росії дестабілізувати ситуацію, особливо на сході країни", - сказав генсек, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".

Столтенберг повідомив, що він "знову підтвердив рішучу підтримку територіальної цілісності України". "Я повторив, що ми й надалі будемо надавати Україні політичну і практичну підтримку", - зазначив Столтенберг.

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