Північнокорейська криза. Ракети КНДР можуть вразити Європу і Північну Америку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що балістичні ракети Північної Кореї здатні долетіти до Європи та Північної Америки. "Саме з цієї причини ми повинні максимально тиснути на Північну Корею, з використанням дипломатичних засобів, політичних засобів, але насамперед - із повним та прозорим застосуванням економічних санкцій", - наголосив Столтенберг у понеділок, 4 грудня, повідомляє агенція dpa.Він також зазначив, що НАТО продовжуватиме забезпечувати "надійні засоби стримування" проти КНДР. "Звичайно, ціллю є досягти мирного вирішення шляхом переговорів, оскільки війна у цьому регіоні була б катастрофічною та мала б глобальні наслідки", - зауважив Столтенберг.4 грудня Сполучені Штати Америки та Південна Корея розпочали наймасштабніші спільні навчання військово-повітряних сил (ВПС) країн в історії, які відбуватимуться протягом наступних п’яти днів. Маневри під назвою Vigilant Ace мають на меті покращити спроможність спільних дій в умовах воєнного часу. Напередодні, 3 грудня, у Пхеньяні заявили, що ці навчання створюють ризик розв’язання ядерної війни та лише прискорять "самознищення" США та Південної Кореї.Єнс Столтенберг також повідомив у понеділок, що НАТО планує поглибити співпрацю з Європейським Союзом. Зокрема, він сказав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться у Брюсселі 5 та 6 грудня, обговорюватимуть поглиблення співпраці з ЄС, зокрема, у сфері логістики з метою забезпечити, у разі виникнення такої необхідності, оперативного переміщення військ країнами Європи.На початку листопада цього року міністри оборони країн-членів НАТО ухвалили рішення про створення у Європі двох нових штаб-квартир - Атлантичного командування та логістичного командування. Згодом Європейська Комісія представила план, покликаний усунути бар’єри, які перешкоджають оперативному переміщенню військ країн-членів блоку територією Європи для протидії можливій агресії всередині ЄС або за його межами. План передбачає покращення інфраструктури, зокрема, мостів, доріг та злітно-посадкових смуг, якими переміщуватиметься важка військова техніка і обладнання. Крім того, мають бути спрощені адміністративні та митні процедури, через які переміщення військ та техніки може затримуватись, що робить цей процес більш дороговартісним, а Європу - вразливою перед ймовірними нападами.Крім того, Столтенберг обіцяв продовжити підтримувати Україну в боротьбі країни з викликами. "Минулого тижня у мене була дуже хороша зустріч з президентом Порошенком, він був у мене вдома. Ми обговорювали боротьбу з викликами, що стоять перед Україною, особливо спроби Росії дестабілізувати ситуацію, особливо на сході країни", - сказав генсек, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".Столтенберг повідомив, що він "знову підтвердив рішучу підтримку територіальної цілісності України". "Я повторив, що ми й надалі будемо надавати Україні політичну і практичну підтримку", - зазначив Столтенберг.