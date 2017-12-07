Найпопулярніший пошуковик Google може викликати розвиток деменції

Як повідомляє, сучасні люди перестають користуватися своєю пам’яттю, атрофуючи тим самим мозок. Вони в усьому покладаються на інтернет.Про це попереджає професор Френк Ганн-Мур, директор з досліджень в Школі біології при Університеті Сент-Ендрюс. За словами професора, зараз з людством у певному сенсі проводиться масштабний експеримент. Зрозуміти, як пошукові системи вплинули на людей, можна буде тільки через певний час.Він підкреслює: щоб мозок нормально працював, ним потрібно користуватися і не перекладати розумову роботу на інших. Беручи до уваги, що люди почали жити довше, варто очікувати зростання числа хворих на деменцію, говорить професор.