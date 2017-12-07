- в містечку Глухів (Сумська область) 12 травня 1870 року, поширилися звістка, що їх знаменитому земляку Артемію Яковичу Терещенко, відомому цукрозаводчику та меценату височайшим указом надано потомственне дворянство. Сини згодом гідно продовжували його справу. А от численні онуки, вже стали прикладати свої здібності в інших іпостасях. Михайло Іванович Терещенко був міністром фінансів та закордонних справ в уряді О.Керенського; Федір Федорович Терещенко був талановитим авіаконструктором, вельми високо цінувався Жуковським, й літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російською армією в І Світовій війні...
Найпопулярніший пошуковик Google може викликати розвиток деменції
Щоб мозок нормально працював, ним потрібно користуватися і не перекладати розумову роботу на інших, а особливо - Інтернет. А також не забувати про тістечка, цукерки і солодку каву.
Як повідомляє The Daily Mail, сучасні люди перестають користуватися своєю пам’яттю, атрофуючи тим самим мозок. Вони в усьому покладаються на інтернет.
Про це попереджає професор Френк Ганн-Мур, директор з досліджень в Школі біології при Університеті Сент-Ендрюс. За словами професора, зараз з людством у певному сенсі проводиться масштабний експеримент. Зрозуміти, як пошукові системи вплинули на людей, можна буде тільки через певний час.
Він підкреслює: щоб мозок нормально працював, ним потрібно користуватися і не перекладати розумову роботу на інших. Беручи до уваги, що люди почали жити довше, варто очікувати зростання числа хворих на деменцію, говорить професор.
Брак цукру також призводить до розумових розладів
А інше дослідження показало однозначний зв’язок нестачі цукру і когнітивних порушень. Ще до появи перших ознак зниження когнітивних здібностей рівень цукру в мозку починає падати. Щоб заповнити нестачу цукру, в мозку починає накопичуватися фосфорильований тау-білок.
Відомо, що тау-білок формує клубки, що блокують проходження поживних речовин через нервові клітини. Підсумок - смерть нейронів і деменція. Було встановлено: скупчення фосфорильоанного тау-білка відбувається з активацією сигнального шляху P38 кіназу.
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