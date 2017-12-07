Toyota розвиває водневу енергетику

Об’єкт «Tri-Gen» буде генерувати водень, воду і електрику повністю з біологічних і сільськогосподарських відходів

Вона буде знаходитися в порту Лонг-Біч, штат Каліфорнія (США), який вважається одним з найбільш завантажених транспортних вузлів.Об’єкт «Tri-Gen» буде генерувати водень, воду і електрику повністю з біологічних і сільськогосподарських відходів. Він буде постачати близько 2,35 мегават електроенергії і 1,2 тонни водню в день, - цього вистачить приблизно для 2350 будинків середнього розміру та близько 1500 автомобілів.На початку року Toyota розповіла про свій проект по створенню водневих 18-колісних вантажівок Toyota Project Portal, які пройдуть випробування в тому ж порту Лонг-Біч.«Tri-Gen - важливий крок вперед для забезпечення сталої мобільності і ключ до досягнення нашої мети - знизити викиди СО2 нашої діяльності до нуля до 2050 року», - повідомив віце-президент зі стратегічного планування Дуг Мурта. Очікується, що нова зарядна станція почне роботу в 2020 році.Водень планується використовувати, в т.ч., для заправки електромобілів на паливних елементах (FCV).Багатопрофільна станція була розроблена компанією FuelCell Energy за підтримки Енергетичного агентства США.