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- в містечку Бердичів (Житомирська область) в костьолі Святої Варвари 14 березня 1850 року місцева красуня Евеліна Ганська була повінчана з Оноре де Бальзаком. В цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, окрім написання музики, він також керував роботами по реставрації тамтешнього органу...

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Toyota розвиває водневу енергетику

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Опубліковано - 7.12.2017 03:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Об’єкт «Tri-Gen» буде генерувати водень, воду і електрику повністю з біологічних і сільськогосподарських відходів
Об’єкт «Tri-Gen» буде генерувати водень, воду і електрику повністю з біологічних і сільськогосподарських відходів
Японська компанія оголосила, що побудує першу в світі мегаватну водневу станцію з відновлюваною енергією.

Вона буде знаходитися в порту Лонг-Біч, штат Каліфорнія (США), який вважається одним з найбільш завантажених транспортних вузлів.

Об’єкт «Tri-Gen» буде генерувати водень, воду і електрику повністю з біологічних і сільськогосподарських відходів. Він буде постачати близько 2,35 мегават електроенергії і 1,2 тонни водню в день, - цього вистачить приблизно для 2350 будинків середнього розміру та близько 1500 автомобілів.

На початку року Toyota розповіла про свій проект по створенню водневих 18-колісних вантажівок Toyota Project Portal, які пройдуть випробування в тому ж порту Лонг-Біч.

«Tri-Gen - важливий крок вперед для забезпечення сталої мобільності і ключ до досягнення нашої мети - знизити викиди СО2 нашої діяльності до нуля до 2050 року», - повідомив віце-президент зі стратегічного планування Дуг Мурта. Очікується, що нова зарядна станція почне роботу в 2020 році.

Водень планується використовувати, в т.ч., для заправки електромобілів на паливних елементах (FCV).

Багатопрофільна станція була розроблена компанією FuelCell Energy за підтримки Енергетичного агентства США.
Водень планується використовувати, в т.ч., для заправки електромобілів на паливних елементах (FCV)
Водень планується використовувати, в т.ч., для заправки електромобілів на паливних елементах (FCV)
Раніше повідомлялося, що енергетичний гігант Royal Dutch Shell за участю автомобільних компаній Toyota і Honda побудує в Каліфорнії сім FCV-заправок.

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