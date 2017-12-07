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7 грудня 2017, четвер

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- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Перше враження про людину майже завжди хибне

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Опубліковано - 7.12.2017 11:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Люди, які виглядають радісними, навіть якщо не посміхаються, при першій зустрічі багатьом здаються такими, що заслуговують довіри. А людина, вираз обличчя якої висловлює гнів, може вважатися такою, що не заслуговує довіри.
Люди, які виглядають радісними, навіть якщо не посміхаються, при першій зустрічі багатьом здаються такими, що заслуговують довіри. А людина, вираз обличчя якої висловлює гнів, може вважатися такою, що не заслуговує довіри.
За словами професора Прінстонського університету Алекса Тодорова, висновки, які ми робимо про характер нової людини під час зустрічі з нею, зазвичай засновані на виразі її обличчя. Однак це рідко відповідає істині.

Такі неправильні припущення можуть перешкодити нам знайти супутника життя або отримати ідеальну роботу, розповідає The Daily Mail.

Люди, які виглядають радісними, навіть якщо не посміхаються, при першій зустрічі багатьом здаються такими, що заслуговують довіри. А людина, вираз обличчя якої висловлює гнів, може вважатися такою, що не заслуговує довіри. Крім того, ознаки недосипання і бліду шкіру часто пов’язують з низьким рівнем інтелекту. Все це може сформувати у нас неправильне уявлення про людину.

Професор Тодоров і його колеги провели експеримент. Учасникам показували обличчя сотні людей і просили оцінити їх надійність, привабливість, компетентність та інші характеристики. Дослідження показало, що людей з "типовими" обличчями добровольці частіше наділяли позитивними характеристиками. Так, судячи з усього, наше перше враження будується на минулому досвіді. Тому експерт не радить покладатися тільки на нього.

Результати дослідження Алекса Тодорова були опубліковані в журналі Nature Human Behavior.

Професор також додав, що наші хибні перші враження стають все більш важливими в цифровому світі, де роботодавці вибирають кандидатів на основі їхніх профілів в соціальних мережах.

«В ідеалі, ви б розмістили різні зображення на LinkedIn, ніж на Facebook. Різні образи однієї людини можуть генерувати абсолютно різні враження. Людина може виглядати привабливо і компетентною в одному образі і простацькою і не дуже розумною в іншому», - сказав Тодоров.
Перше враження про людину - найчастіше хибне
Перше враження про людину - найчастіше хибне

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