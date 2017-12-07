Перше враження про людину майже завжди хибне

Люди, які виглядають радісними, навіть якщо не посміхаються, при першій зустрічі багатьом здаються такими, що заслуговують довіри. А людина, вираз обличчя якої висловлює гнів, може вважатися такою, що не заслуговує довіри.

Такі неправильні припущення можуть перешкодити нам знайти супутника життя або отримати ідеальну роботу, розповідаєЛюди, які виглядають радісними, навіть якщо не посміхаються, при першій зустрічі багатьом здаються такими, що заслуговують довіри. А людина, вираз обличчя якої висловлює гнів, може вважатися такою, що не заслуговує довіри. Крім того, ознаки недосипання і бліду шкіру часто пов’язують з низьким рівнем інтелекту. Все це може сформувати у нас неправильне уявлення про людину.Професор Тодоров і його колеги провели експеримент. Учасникам показували обличчя сотні людей і просили оцінити їх надійність, привабливість, компетентність та інші характеристики. Дослідження показало, що людей з "типовими" обличчями добровольці частіше наділяли позитивними характеристиками. Так, судячи з усього, наше перше враження будується на минулому досвіді. Тому експерт не радить покладатися тільки на нього.Результати дослідження Алекса Тодорова були опубліковані в журналі Nature Human Behavior.Професор також додав, що наші хибні перші враження стають все більш важливими в цифровому світі, де роботодавці вибирають кандидатів на основі їхніх профілів в соціальних мережах.«В ідеалі, ви б розмістили різні зображення на LinkedIn, ніж на Facebook. Різні образи однієї людини можуть генерувати абсолютно різні враження. Людина може виглядати привабливо і компетентною в одному образі і простацькою і не дуже розумною в іншому», - сказав Тодоров.