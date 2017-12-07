ФБР надало заяву щодо зв’язків із НАБУ, САП

"У червні 2016-го року, ФБР та НАБУ ухвалили Меморандум щодо порозуміння. Цей меморандум дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань, підготовки розвитку. ФБР дотримується законів України і ніколи не працює за межами визначеними Меморандумом щодо порозуміння. Співробітники ФБР працюють за цим напрямком у НАБУ на тимчасовій, ротаційній основі на підтримку відносин між сторонами. Ці спеціальні агенти та аналітики не є оперативними (are not operational - мова оригіналу). Будь-які заяви про протилежне - неправдиві. Викорінення корупції є пріоритетом для ФБР і ми постійно працюємо з нашими партнерами у правоохоронних агенціях в цілому світі, щоб розслідувати корупцію та надати допомогу, коли нас про це просять. Ми цінуємо наші відносини з НАБУ та САП і вважаємо, що їх співробітники професіонали та заслуговують на довіру. НАБУ та САП це молоді організації, які зіткнулись із великими викликами у роботі, яку вони здійснюють для України. ФБР буде і надалі надавати НАБУ та САП підтримку та допомогу, яка їм необхідна у їх важливій роботі заради народу України", - йдеться у відповіді отриманій "Голосом Америки" від ФБР.Пізніше ФБР додали до первинного тексту наступне речення: "У боротьбі з корупцією усі правоохоронні органи мають працювати спільно".