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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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ФБР надало заяву щодо зв’язків із НАБУ, САП

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Опубліковано - 7.12.2017 13:49 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ФБР надало заяву щодо зв’язків із НАБУ, САП
ФБР надало заяву щодо зв’язків із НАБУ, САП
У відповідь на запит Української служби “Голосу Америки” Федеральне бюро розслідувань надало офіційну заяву з приводу характеру роботи цієї державної агенції США в Україні.

"У червні 2016-го року, ФБР та НАБУ ухвалили Меморандум щодо порозуміння. Цей меморандум дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань, підготовки розвитку. ФБР дотримується законів України і ніколи не працює за межами визначеними Меморандумом щодо порозуміння. Співробітники ФБР працюють за цим напрямком у НАБУ на тимчасовій, ротаційній основі на підтримку відносин між сторонами. Ці спеціальні агенти та аналітики не є оперативними (are not operational - мова оригіналу). Будь-які заяви про протилежне - неправдиві. Викорінення корупції є пріоритетом для ФБР і ми постійно працюємо з нашими партнерами у правоохоронних агенціях в цілому світі, щоб розслідувати корупцію та надати допомогу, коли нас про це просять. Ми цінуємо наші відносини з НАБУ та САП і вважаємо, що їх співробітники професіонали та заслуговують на довіру. НАБУ та САП це молоді організації, які зіткнулись із великими викликами у роботі, яку вони здійснюють для України. ФБР буде і надалі надавати НАБУ та САП підтримку та допомогу, яка їм необхідна у їх важливій роботі заради народу України", - йдеться у відповіді отриманій "Голосом Америки" від ФБР.

Пізніше ФБР додали до первинного тексту наступне речення: "У боротьбі з корупцією усі правоохоронні органи мають працювати спільно".

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