Парламент ухвалив бюджет-2018

За відповідне рішення проголосували 273 народних депутата на пленарному засіданні в четвер пізно ввечері.У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%), у тому числі за загальним фондом - на 28,172 млрд гривень та за спеціальним фондом - на 8,4 млрд гривень.Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%), у т.ч. за загальним фондом - на 28,17 млрд гривень та за спеціальним фондом - на 12,33 млрд гривень.Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.Дохідна частина бюджету становитиме 913,613 млрд гривень, що на 18,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (770,967 млрд гривень).З них доходи загального фонду бюджету становитимуть 839,837 млрд гривень, а доходи спеціального фонду — 73,776 млрд гривень. Доходи зведеного бюджету зростуть на 19% до 1,12 трлн гривень.Видаткова частина держбюджету становитиме 988,634 млрд гривень, що на 17,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року (841,102 млрд гривень).З них видатки загального фонду бюджету становитимуть 906,650 млрд гривень, а видатки спеціального фонду - 81,984 млрд гривень.З урахуванням надання кредитів з бюджету, його дефіцит у 2018 році становитиме 81,849 млрд гривень, що дорівнюватиме 2,46% ВВП.Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується на рівні 130,2 млрд гривень, що на 16,932 млрд гривень більше плану на 2017 рік.Обслуговування внутрішнього державного боргу становитиме у 2018 році 79,34 млрд гривень.Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2018 рік заплановано в сумі 50,86 млрд гривень.Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2018 році, оцінюються на рівні 305,926 млрд гривень, з яких 193,364 млрд гривень – виплати за внутрішнім боргом та 112,562 млрд гривень становлять виплати за зовнішнім боргом.Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, становитиме 1,999 трлн гривень, що дорівнює 61,5% від ВВП.Уряд запланував підвищення мінімальної зарплати з 1 січня на 16,3% до 3723 гривень.Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде встановлений у розмірі 1700 гривень з 1 січня 2018 року, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні.У проекті держбюджету закладено прогноз зростання ВВП у 2018 році на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.Номінальний ВВП у 2018 році прогнозується на рівні 3,332 трлн гривень.На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 141,37 млрд гривень.З них 71 мільярдів - на субсидії, 59,872 мільярда на пільги малозабезпеченим сім’ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.Видатки на оборону уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 165,3 млрд гривень.Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 15,1% - до 556,1 млрд гривень. Місцеві доходи мають бути збільшені до 253,1 млрд, на 22,3%.На освіту бюджет-2018 передбачає виділення 217,5 млрд гривень. На охорону здоров’я - 112,5 млрд гривень.46,7 млрд гривень буде виділено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).Нагадаємо, уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент 15 вересня.Рада 14 листопада прийняла за основу проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.1 грудня члени уряду одноголосно затвердили допрацьований проект держбюджету на 2018 рік.