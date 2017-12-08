X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

9 грудня 2017, субота

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті: російські окупанти активізуються вночі, коли відеофіксація проблематична

Війна з Росією (АТО) 128 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 8.12.2017 11:06 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські окупанти активізуються вночі, коли відеофіксація проблематична
Ситуація на фронті: російські окупанти активізуються вночі, коли відеофіксація проблематична
Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активно противник порушує перемир’я із настанням сутінок.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку, ще за світлої пори доби, ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь неподалік Троїцького. У вечірню пору, з гранатометів різних типів, противник обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Кримського, Лобачевого, Валуйського і Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї – поряд з Луганським, Зайцевим та Станицею Луганською.

На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки. Біля цього прифронтового міста окупанти неодноразово відкривали вогонь з 82-мм мінометів та усього спектру легкого піхотного озброєння. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар’їнки і Широкиного.

Крім того, у районі Щастя і Мар’їнки зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

У більш ніж половині випадків українські військові придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців, ще один – підірвався на розтяжці та зазнав легкого поранення і, на жаль, Україна втратила одного захисника.






Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Люди, які ніколи не оглядалися на предків, не дбатимуть про нащадків”
Едмунд Берк

 
Реклама на порталі
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.