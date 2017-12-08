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Клімкін обговорив із Лавровим питання обміну заручниками

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Опубліковано - 8.12.2017 11:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Клімкін обговорив із Лавровим питання обміну заручниками
Клімкін обговорив із Лавровим питання обміну заручниками
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 7 грудня обговорив з міністром закордонних справ Російської Федерації Сєргєєм Лавровим питання обміну заручниками.

Про це керівник українського зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

«Ми повинні здійснити це в найближчі тижні, тому що мова йде людей та їх рідних», – наголосив Клімкін.

Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії, ОБСЄ і в роботі якої беруть участь представники контрольованих Росією сепаратистських угруповань «ДНР» та «ЛНР», планує узгодити терміни, процедуру і дату обміну заручниками.

Раніше Віктор Медведчук, який є одним із представників України у робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою «306 на 74» (українська сторона, за цими домовленостями, має передати 306 утримуваних осіб, бойовики – 74).

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