Венеціанська комісія не підтримала Угорщину щодо освіти

Разом з тим міністерство погодилося продовжити перехідний період для нових норм щодо мови.Самий висновок Венеціанської комісії на її сайті ще не опублікований. Очікується, що він з’явиться у понеділок.Венеціанська комісія аналізувала зміст 7 статті закону про освіту, яка врегульовує мову навчання."Привідкриємо таємницю до публікації офіційного висновку - значна кількість зауважень української сторони були прийняті, висновок збалансований та конструктивний", - написала у Facebook міністр освіти Лілія Гриневич.Вона також опублікувала позицію свого міністерства щодо рішення ВК."Найголовніша теза висновку полягає в тому, що стаття 7 є рамковою та підлягає подальшій деталізації, зокрема у Законі "Про загальну середню освіту", - повідомили у МОН.Там обіцяють розробляти "різні підходи до навчання нацменшин" разом з представниками цих меншин."Венеціанська комісія підкреслила, що питання змісту і обсягу прав відносяться виключно до компетенції Конституційного Суду України. Низка питань застосування мов має вирішуватись спеціальними законами. А отже, звинувачення збоку Угорщини не підтримані", - наголошують у міністерстві освіти та науки.Водночас там визнають слушними "з педагогічної точки зору" рекомендації щодо продовження перехідного періоду, за який мають вступити в силу нові норми щодо мови.Цей період має закінчитися у 2020 році.У законі йдеться, що навчатися рідною мовою в Україні представники нацменшин зможуть у дитячому садку та у початковій школі (1-4 класи).У старших класах вони змушені будуть перейти на українську мову.Водночас мову меншини можна буде викладати як окремий предмет (до ухвалення закону про освіту ситуація у школах нацменшин була протилежна - навчання велося мовами меншин, а українську мову вивчали окремо).Також мовою меншини можуть викладати національну історію та літературу.Закон передбачає перехідний період - початок викладання предметів українською мовою у середній школі має відбутись не пізніше 2020 року.Такі норми розкритикували в Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Болгарії, Греції та Росії.Водночас в українському уряді наголошують, що аналогічні норми діють у кількох країнах, які зараз критикують Україну.Українська влада пообіцяла врахувати висновки Венеціанської комісії, які є рекомендаційними.