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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Ситуація на фронті: російські окупанти обмежилися мінометним вогнем

Війна з Росією (АТО) 156 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 11.12.2017 12:50 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські окупанти обмежилися мінометним вогнем
Ситуація на фронті: російські окупанти обмежилися мінометним вогнем
Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок. З мінометів різних типів противник неодноразово вів вогонь по наших оборонних укріпленнях у районі Трьохізбенки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого. Крім того, біля цих населених пунктів, а також неподалік Лозового, Новоолександрівки, Світлодарська і Луганського окупанти інтенсивно застосовували гранатомети різних типів і легке піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишаються околиці Авдіївки. Зокрема, понад три десятки мін 82-го калібру у вечірній час загарбники випустили по наших позиціях поблизу шахти Бутівка. З гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали оборонців Кам’янки, Авдіївки і Красногорівки. А на Приазов’ї зі стрілецької зброї противник турбував захисників Старогнатівки.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, вони відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали легких поранень, ще один отримав бойову травму. Усіх бійців доправлено до військово-лікарських установ та надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю ніщо не загрожує.




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