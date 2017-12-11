За даними української розвідки окупанти здійснюють ротацію комскладу підрозділів найманців

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Чи знаєте Ви, що: Чи знаєте Ви, що:

- в містечку Заліщики (Тернопільська область), після нападу Німеччини на Польщу в 1939 році, деякий час перебував польський уряд. А вже після вступу у війну Радянського Союзу, цей уряд через Румунію евакуюється в Англію, й до 1945 року вважався легітимним урядом Польщі...







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