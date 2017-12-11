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- в містечку Заліщики (Тернопільська область), після нападу Німеччини на Польщу в 1939 році, деякий час перебував польський уряд. А вже після вступу у війну Радянського Союзу, цей уряд через Румунію евакуюється в Англію, й до 1945 року вважався легітимним урядом Польщі...

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За даними української розвідки окупанти здійснюють ротацію комскладу підрозділів найманців

Війна з Росією (АТО) 136 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 11.12.2017 23:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

За даними української розвідки окупанти здійснюють ротацію комскладу підрозділів найманців
За даними української розвідки окупанти здійснюють ротацію комскладу підрозділів найманців
На окуповану територію Донбасу прибули ще близько 120 кадрових російських офіцерів.

Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив представник ГУР МО України.

Росіяни будуть обіймати командні посади в 1 та 2 армійських корпусах так званих “ДНР” та “ЛНР”. Як зазначив Вадим Скібіцький, кадровими російськими військовими комплектуються посади командирів бригад, їх заступників та командирів батальйонів.

Сьогодні за даними воєнної розвідки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України у складі терористично-окупаційних військ перебуває понад 3000 кадрових російських військових.

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