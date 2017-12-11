За даними української розвідки окупанти здійснюють ротацію комскладу підрозділів найманців
Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив представник ГУР МО України.
Росіяни будуть обіймати командні посади в 1 та 2 армійських корпусах так званих “ДНР” та “ЛНР”. Як зазначив Вадим Скібіцький, кадровими російськими військовими комплектуються посади командирів бригад, їх заступників та командирів батальйонів.
Сьогодні за даними воєнної розвідки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України у складі терористично-окупаційних військ перебуває понад 3000 кадрових російських військових.