Зимові прикмети

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• Якщо зима не настала в грудні і січні, то вона не настане до 10 лютого
• Снігурі прилетіли в грудні - зима буде суворою. Хлібородність - перед суворою зимою.
• Зима морозяна, з великим снігом віщує гарний врожай хліба.
• Від заморозку до зими - місяць.
• На полях сніг хвилястий - будуть хліба рясні.
• Зима не настала, доки не встановиться санна дорога.
• Дощова зима - ознака неврожайного року.
• Взимку надходять хмари з півночі -потепліє.
• Зима малосніжна - літо посушливе.
• Взимку сухо й холодно - влітку сухо й жарко.
• Якщо взимку вітер подув з півночі -буде дуже холодно, зі сходу - на мороз.
• Багато снігу намете - багато хліба прибуде.
• Сніг на полях - зерно в засіках.
• Зима по коліна - бути врожаєві.
• Якщо взимку сніг лягає рівно - літо передбачається сухе; якщо гребенями, то вологе.
• Зима снігова - літо дощове, взимку хуртовина і влітку негода.
• Зима багата на сніги й ожеледицю -на гарний врожай.
• Якщо грудень сухий, то буде довга суха весна і сухе літо.
• Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже.
• Сніг на полі лежить пагорбами, хвилями - на врожай жита.
• Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ.
• Паморозь - провісниця снігопаду.
• Якщо спекотним був липень, то грудень буде морозяним.
• Перший сніг щільний і мокрий - на вологе літо, сухий і легкий - на сухе.
• Якщо снігопад припиниться після полудня або ввечері без прояснення неба - назавтра знову чекай снігу.
• Чистий блакитний колір неба взимку -ознака стійкої ясної погоди.
• Пізно ввечері голосно співає хатній цвіркун - завтра буде тихий, безвітряний день і мороз послабшає.
• Узимку кінь лягає на землю - перед снігопадом, а перевертається через спину - на відлигу.
• Синиці починають зранку пищати - вночі буде мороз, а ховаються під дах - на хуртовину.
• Кіт шкрябає підлогу - на вітер і завірюху, дере стіну - на негоду, лежить черевцем догори - на відлигу, згорнувся в клубочок і вткнувся писком в лапки - на мороз.
• Галки збираються великими зграями і сильно кричать - на ясну погоду і мороз.
• Граки в’ються високо зграями і стрілою спускаються на землю - буде снігопад; кружляють над гніздами - то сядуть, то знову злетять - перед зміною погоди.
• Миші вилазять з-під лісової підстилки і бігають по снігу - на відлигу.
• Горобці ховаються у затишок - під дах чи залазять у купи хмизу - на мороз і заметіль.
• Снігур під вікном сповіщає про себе -на відлигу.
• Яскраві зірки взимку - на мороз.
• Починають плакати вікна - знизиться тиск і потеплішає.
• Віконниці або журавель взимку скриплять - буде відлига.
• Дим без вітру стелеться по землі - випаде сніг або потеплішає.
• Коли ліс узимку почорнів, слід чекати відлиги чи бурі.
• Туманне коло навколо сонця - на хуртовину, якщо стовпи біля нього - чекай морозяної погоди.
• Кільця навколо місяця віщують: взимку - хуртовину, а влітку негоду; кільця навколо сонця і стовпи біля нього та біля місяця - провісники вітру будь-якої пори року.
• Якщо навколо місяця буде коло, то кажуть, що буде великий вітер (якщо влітку), а якщо взимку, то велика завірюха.
• Як бувають круги (кільця) навколо місяця, то це ознака скорої зміни погоди: на дощ, тривалу сльоту чи завірюху.
• Якщо взимку ранкова зоря швидко гасне - на холодну погоду, а коли вечірня раптово згорає - на відлигу.
• Збіглися хмари в одну купу - чекай негоди.
• Сова кричить - холод накликає.
• Повітря над лісом посиніло - на тепло.
• Якщо мовчать кімнатні птахи - перед метелицею.
• Ґави сідають купами - буде віхола.
• Якщо ворони летять до села, то буде холодно, а коли з села, то тепло.
• Якщо ворони колотяться - крутяться в небі, то це на заметіль, а як сидять на гілячках і пришкулили голови, то це на мороз.
• Якщо ворони вранці сидять на верхівках дерев й каркають - бути метелиці й морозу, вмостились на середньому й нижньому гіллі - чекай вітру, на землі - потепліє, влаштували «ігри» в небі, перекидаються через голову, різко шугають донизу і знову вгору - за два-три дні буде хуртовина.
• Тетеруки й куріпки здіймаються з дерев і відлітають з відкритих місць у глиб лісу - незабаром почнеться буран.
• Якщо куріпки виводяться восени біля людських жител, то це віщує дуже холодну зиму .
• Іній на деревах - до морозу, туман -буде відлига.
• Багато інею на деревах - буде багато меду.
• Хмари йдуть проти вітру - на сніг.
• Миготять зірки в небі - на сніг.
• Грудень холодний, сніжний та з вітрами - на врожай.
• У хмарну погоду сніг чи дощ ідуть з перервами і бувають досить сильні - на завірюху.
• Якщо взимку стояла холодна погода, а на вербі розпустилися бруньки і вилізли «котики», то через тиждень буде тепло.
• Снігур співає (частіше скрипить) - на сніг та заметіль.
• Синиці вранці пищать й до будинку туляться - чекай похолодання, вночі морозу.
• Синиця одноманітно посвистує так, неначе хтось пилку гострить, - чекай морозу.
• Коли кури сідають на сідало чи на гілляках повище, не так, як щоденно, то це прикмета, що буде холод, мороз.
• Як кури раніше, ніж щодня (звичайно), сідають на сідало, то це на мороз.
• Як часом свиня (зубами) носить з подвір’я в хлів на барліг солому (сміття, мерву, бадилля), то це точна прикмета, що скоро буде холод чи дощ, чи затяжна холодна сльота, похолодання.
• Свиня носить солому і листя у своє лігво - незабаром погода зміниться на гіршу: буде буря або злива.
• Перед хуртовиною свиня лягає мордою до вітру.
• Свиня, хоч і сита, а ходить по оборі, кувікає - на зміну погоди.
• Якщо гуска чи качка стоять на одній нозі - прикмета негоди.
• Коли ото на снігу зимою гуска піднімає ногу і стоїть на одній, то слід чекати похолодання чи морозу.
• Півні при заході сонця настирливо кричать - на відлигу.
• Півень волочить хвоста по землі - на снігопад.
• Гусак на одній лапі стоїть - вдягайся якнайтепліше, буде похолодання.
• Заєць більше не приходить до саду - холодна зима вже позаду.
• Зранку в снігу немає заячого сліду - буде віхола до обіду.
• Зайці підходять ближче до житла - буде мороз.
• Якщо вночі зайці наробили на снігу багато слідів, удень погода буде гарна, не наробили -сталої доброї погоди ще не передбачається.
• Заєць обирає лігво вище, ніж звичайно, - наближається негода.
• Якщо в бурю, хуртовину зайці не виходять із своїх схованок, то негода ще триватиме.
• Навесні довго не линяють зайці - холод ще триватиме.