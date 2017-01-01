Зимові прикмети

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• Якщо зима не настала в грудні і січні, то вона не настане до 10 лютого• Снігурі прилетіли в грудні - зима буде суворою. Хлібородність - перед суворою зимою.• Зима морозяна, з великим снігом віщує гарний врожай хліба.• Від заморозку до зими - місяць.• На полях сніг хвилястий - будуть хліба рясні.• Зима не настала, доки не встановиться санна дорога.• Дощова зима - ознака неврожайного року.• Взимку надходять хмари з півночі -потепліє.• Зима малосніжна - літо посушливе.• Взимку сухо й холодно - влітку сухо й жарко.• Якщо взимку вітер подув з півночі -буде дуже холодно, зі сходу - на мороз.• Багато снігу намете - багато хліба прибуде.• Сніг на полях - зерно в засіках.• Зима по коліна - бути врожаєві.• Якщо взимку сніг лягає рівно - літо передбачається сухе; якщо гребенями, то вологе.• Зима снігова - літо дощове, взимку хуртовина і влітку негода.• Зима багата на сніги й ожеледицю -на гарний врожай.• Якщо грудень сухий, то буде довга суха весна і сухе літо.• Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже.• Сніг на полі лежить пагорбами, хвилями - на врожай жита.• Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме сильний дощ.• Паморозь - провісниця снігопаду.• Якщо спекотним був липень, то грудень буде морозяним.• Перший сніг щільний і мокрий - на вологе літо, сухий і легкий - на сухе.• Якщо снігопад припиниться після полудня або ввечері без прояснення неба - назавтра знову чекай снігу.• Чистий блакитний колір неба взимку -ознака стійкої ясної погоди.• Пізно ввечері голосно співає хатній цвіркун - завтра буде тихий, безвітряний день і мороз послабшає.• Узимку кінь лягає на землю - перед снігопадом, а перевертається через спину - на відлигу.• Синиці починають зранку пищати - вночі буде мороз, а ховаються під дах - на хуртовину.• Кіт шкрябає підлогу - на вітер і завірюху, дере стіну - на негоду, лежить черевцем догори - на відлигу, згорнувся в клубочок і вткнувся писком в лапки - на мороз.• Галки збираються великими зграями і сильно кричать - на ясну погоду і мороз.• Граки в’ються високо зграями і стрілою спускаються на землю - буде снігопад; кружляють над гніздами - то сядуть, то знову злетять - перед зміною погоди.• Миші вилазять з-під лісової підстилки і бігають по снігу - на відлигу.• Горобці ховаються у затишок - під дах чи залазять у купи хмизу - на мороз і заметіль.• Снігур під вікном сповіщає про себе -на відлигу.• Яскраві зірки взимку - на мороз.• Починають плакати вікна - знизиться тиск і потеплішає.• Віконниці або журавель взимку скриплять - буде відлига.• Дим без вітру стелеться по землі - випаде сніг або потеплішає.• Коли ліс узимку почорнів, слід чекати відлиги чи бурі.• Туманне коло навколо сонця - на хуртовину, якщо стовпи біля нього - чекай морозяної погоди.• Кільця навколо місяця віщують: взимку - хуртовину, а влітку негоду; кільця навколо сонця і стовпи біля нього та біля місяця - провісники вітру будь-якої пори року.• Якщо навколо місяця буде коло, то кажуть, що буде великий вітер (якщо влітку), а якщо взимку, то велика завірюха.• Як бувають круги (кільця) навколо місяця, то це ознака скорої зміни погоди: на дощ, тривалу сльоту чи завірюху.• Якщо взимку ранкова зоря швидко гасне - на холодну погоду, а коли вечірня раптово згорає - на відлигу.• Збіглися хмари в одну купу - чекай негоди.• Сова кричить - холод накликає.• Повітря над лісом посиніло - на тепло.• Якщо мовчать кімнатні птахи - перед метелицею.• Ґави сідають купами - буде віхола.• Якщо ворони летять до села, то буде холодно, а коли з села, то тепло.• Якщо ворони колотяться - крутяться в небі, то це на заметіль, а як сидять на гілячках і пришкулили голови, то це на мороз.• Якщо ворони вранці сидять на верхівках дерев й каркають - бути метелиці й морозу, вмостились на середньому й нижньому гіллі - чекай вітру, на землі - потепліє, влаштували «ігри» в небі, перекидаються через голову, різко шугають донизу і знову вгору - за два-три дні буде хуртовина.• Тетеруки й куріпки здіймаються з дерев і відлітають з відкритих місць у глиб лісу - незабаром почнеться буран.• Якщо куріпки виводяться восени біля людських жител, то це віщує дуже холодну зиму .• Іній на деревах - до морозу, туман -буде відлига.• Багато інею на деревах - буде багато меду.• Хмари йдуть проти вітру - на сніг.• Миготять зірки в небі - на сніг.• Грудень холодний, сніжний та з вітрами - на врожай.• У хмарну погоду сніг чи дощ ідуть з перервами і бувають досить сильні - на завірюху.• Якщо взимку стояла холодна погода, а на вербі розпустилися бруньки і вилізли «котики», то через тиждень буде тепло.• Снігур співає (частіше скрипить) - на сніг та заметіль.• Синиці вранці пищать й до будинку туляться - чекай похолодання, вночі морозу.• Синиця одноманітно посвистує так, неначе хтось пилку гострить, - чекай морозу.• Коли кури сідають на сідало чи на гілляках повище, не так, як щоденно, то це прикмета, що буде холод, мороз.• Як кури раніше, ніж щодня (звичайно), сідають на сідало, то це на мороз.• Як часом свиня (зубами) носить з подвір’я в хлів на барліг солому (сміття, мерву, бадилля), то це точна прикмета, що скоро буде холод чи дощ, чи затяжна холодна сльота, похолодання.• Свиня носить солому і листя у своє лігво - незабаром погода зміниться на гіршу: буде буря або злива.• Перед хуртовиною свиня лягає мордою до вітру.• Свиня, хоч і сита, а ходить по оборі, кувікає - на зміну погоди.• Якщо гуска чи качка стоять на одній нозі - прикмета негоди.• Коли ото на снігу зимою гуска піднімає ногу і стоїть на одній, то слід чекати похолодання чи морозу.• Півні при заході сонця настирливо кричать - на відлигу.• Півень волочить хвоста по землі - на снігопад.• Гусак на одній лапі стоїть - вдягайся якнайтепліше, буде похолодання.• Заєць більше не приходить до саду - холодна зима вже позаду.• Зранку в снігу немає заячого сліду - буде віхола до обіду.• Зайці підходять ближче до житла - буде мороз.• Якщо вночі зайці наробили на снігу багато слідів, удень погода буде гарна, не наробили -сталої доброї погоди ще не передбачається.• Заєць обирає лігво вище, ніж звичайно, - наближається негода.• Якщо в бурю, хуртовину зайці не виходять із своїх схованок, то негода ще триватиме.• Навесні довго не линяють зайці - холод ще триватиме.