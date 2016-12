“Щедрик” - найвідоміша у світі новорічна мелодія

“Щедрик” став популярним завдяки відомому українському композиторові. Ця композиція - обробка давньої української новорічної щедрівки – на сьогоднішній день найвідоміша новорічна пісня в усьому світі в перекладі на англійську мову, що має назву “Колядка дзвонів” (“Carol of the Bells”).Перша редакція “Щедрика” була написана до 1901—1902 років, друга редакція — в 1906—1908 роках, третя — 1914 року, четверта — 1916, і нарешті, п’ята — 1919 рокуУперше “Щедрик” був виконаний хором Київського Університету у 1916 році в Києві, а 5 жовтня 1921 року “Щедрик” був вперше презентований на концерті в Карнегі Холі в Нью-Йорку.У 1936 році Пітер Вільховський (також родом з України), який працював для радіо NBC, пише англійську версію слів до “Щедрика” - “Carol of the Bells”. Згодом пісня зазвучала у популярних кінофільмах “Гаррі Поттер”, “Сам вдома” та мультиплікаційному серіалі “Південний парк”.Оригінальні інтерпретації твору робили відомі рок-гурти “Barenaked Ladies” та “Savatage”, а переробка пісні у стилі “техно-данс” від DJ Demonix наразі стала культовою класикою електронного андеграунду.Це дуже популярний мотив і для реклами. Ну і жоден хор не може оминути цієї пісні – вона є в переліку обовязкових. “Carol of the Bells” має безліч обробок – від класики до року, репу, рейву та диско варіантів. Шукайте на– і буде вам щастя.Ну і найголовніше. В Україні прийнято щедрувати в січні. Але річ в тім, що Новий рік наші предки святкували з прибуттям весни, коли все прокидалося, все оновлявалося, відроджувалося. Тоді й співався Щедрик. Навіть в словах його говориться про приліт ластівочки, які, як ви певно розумієте, в січні не прилітають, нагадує користувач ЖЖА цього, 2010 року, анімовану версію “Щедрика” на суд мільйонів глядачів представили сучасні українські митці.Власну версію композиції “Щедрик” записав Олег Скрипка. Музичний запис відбувався в студії на території Печерської Лаври за участю музикантів «Лє Гранд Оркестру» і Тараса та Олі Чубай.Кліп реалізував режисер-мультиплікатор Степан Коваль, який створив справжнє новорічне міні-кіно, виконане в жанрі пластилінової 3D-анімації.Сценарій фільму, написаний професійним казкарем Сашком Лірником, – це різдвяна історія маленького хлопчика, який знайомиться з найголовнішим святом на Землі, подорожуючи в часі із сучасного міста до стародавнього казкового села, де сірі будні розквітають барвистими фарбами радості – дорослі обертаються на дітей, а діти виростають та стають добрими людьми...Прем`єра мультфільму відбулася в Києві 1 грудня 2010 року в козацькому селищі “Мамаєва Слобода”.