Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

22 грудня 2016, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Статті, публікації, лекції

Пам’ятник окупації

Думка українця 1607 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 20.10.2016 | Всі публікації | Версія для друку | Коментарі (5)

Пам’ятник окупації
Ініціатива кримських «активістів» щодо спорудження в окупованому Росією українському Криму пам’ятника російському президенту Владіміру Путіну здається дивною тільки на перший погляд. Дійсно, а чому в Криму?

Чому такої «сталінської» поваги до кремлівського правителя не виявляють ні в Москві, ні в Петербурзі, ні в інших регіонах Російської Федерації?

Звичайно, не може. Пам’ятників Путіну в Москві, Петербурзі, Ярославлі або Владивостоці немає з тієї простої причини, що Москва, Петербург, Ярославль або Владивосток ‒ це Росія. А Крим ‒ ні. Зрадникам, які перейшли на бік окупанта і не можуть бути впевнені в своєму майбутньому, необхідні додаткові докази своєї легітимності і зв’язку з господарем. Їм потрібно прив’язати до себе господаря так, щоб він їх не зміг кинути. Саме так ‒ вони його, а він них. Тому вони хочуть поставити йому пам’ятник з тих же самих міркувань, з яких зрадники, які віддавали свободу своїх міст Риму, негайно прикрашали міські площі імператорськими статуями. Мовляв, не можеш же ти, імператор, кинути нас напризволяще! Тут же твої статуї стоять! Прийдуть вороги ‒ сплюндрують.

І, між іншим, численні статуї Леніна і Сталіна, які сприймалися радянськими людьми, як самі собою зрозумілі статуї, теж були не більше ніж знаками окупації. Більшовики, як відомо, захопили владу винятково в Петрограді ‒ а потім, після розгону Установчих зборів, завойовували її на всій решті території Російської імперії. Так ось, завоювавши, вони негайно ставили свого бовдура ‒ щоб ні у кого сумнівів не було, чия тут влада.

Те, що в Криму так і не знесений пам’ятник Леніну, чиї бузувіри буквально потопили півострів у крові, зустрінеться з пам’ятником Путіну, чиї найманці організовують на контрольованій території жорсткий репресивний режим, означає тільки те, що одна окупація змінила іншу. І ті, хто вибравши сторону окупанта, зрадили Україну і Крим, чудово про це знають.

Інакше ідея про пам’ятник Путіну просто не прийшла б їм у голову.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі

 

 
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (5) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Loading...
Публiкацiї за темою «Думка українця»:
 
  
Публікації:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Знаєте, що таке малорос? Ні? Паршивець, просто кажучи, ні те ні се. Він, бачите, собі з походження — українець, з виховання — руський, з переконань — неук у всьому, що торкається рідного народу, по вдачі — боягуз, себелюб, раб. От це — малорос.”
Володимир Винниченко

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2016.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.