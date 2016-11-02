2 правила, які змінять ваше особисте життя назавжди

Легко має бути з самого початку. З перших хвилин.

Легко має бути з самого початку. З перших хвилин. Людина, з якою одразу ж відчуваєте себе, як старі знайомі, підходить вам більше того, якого треба улещувати роками. Хлопчина, з яким ви через п’ятнадцять хвилин готові усамітнитися в туалеті торгового центру краще за того, кому ви сім років писали листи без відповіді. Дівчина, яка відразу проявляє до вас інтерес краще неприступної красуні, яку треба звозити на Багами. Просто - значить добре. Складно - значить погано.Не треба нікого домагатися, ні під кого підлаштовуватися і ні за ким бігати. Зробивши це один раз, ви будете робити це щодня, а у відповідь бачити тільки примхливу незадоволену пику. Якщо відразу не заладилося, не загорілося, не розкурилося, - не тягніть кота за хвіст. Це означає - не ваша людина. Складні взаємини годяться тільки для тих, кому нудно, і у кого багато вільного часу. Всім іншим ці страждання тільки псують нерви.Не варто вивозити складні взаємини на собі. Стосунки, в яких ви тільки й робите, що витанцьовували під чиюсь сопілку, - принизливі. Рано чи пізно ліміт вашого терпіння вичерпається. Не давайте себе втягнути в складні взаємини.