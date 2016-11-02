2 правила, які змінять ваше особисте життя назавжди

- в містечку Заліщики (Тернопільська область), після нападу Німеччини на Польщу в 1939 році, деякий час перебував польський уряд. А вже після вступу у війну Радянського Союзу, цей уряд через Румунію евакуюється в Англію, й до 1945 року вважався легітимним урядом Польщі...
Є всього два правила в особистому житті, які справді працюють. Вони стануть в нагоді і чоловікам, і жінкам. А ті, хто їх не знає, приречені витрачати час і нерви на невідповідних людей.
Правило перше. У стосунках має бути легко
Легко має бути з самого початку. З перших хвилин. Людина, з якою одразу ж відчуваєте себе, як старі знайомі, підходить вам більше того, якого треба улещувати роками. Хлопчина, з яким ви через п’ятнадцять хвилин готові усамітнитися в туалеті торгового центру краще за того, кому ви сім років писали листи без відповіді. Дівчина, яка відразу проявляє до вас інтерес краще неприступної красуні, яку треба звозити на Багами. Просто - значить добре. Складно - значить погано.
Це аксіома. Не треба її доводити. Взагалі, нічого не треба в стосунках доводити за власний рахунок.
Не треба нікого домагатися, ні під кого підлаштовуватися і ні за ким бігати. Зробивши це один раз, ви будете робити це щодня, а у відповідь бачити тільки примхливу незадоволену пику. Якщо відразу не заладилося, не загорілося, не розкурилося, - не тягніть кота за хвіст. Це означає - не ваша людина. Складні взаємини годяться тільки для тих, кому нудно, і у кого багато вільного часу. Всім іншим ці страждання тільки псують нерви.
Не варто вивозити складні взаємини на собі. Стосунки, в яких ви тільки й робите, що витанцьовували під чиюсь сопілку, - принизливі. Рано чи пізно ліміт вашого терпіння вичерпається. Не давайте себе втягнути в складні взаємини.
Не звикайте до з’ясовування стосунків, сліз і биття посуду. Залиште довгі розмови, докори, взаємні звинувачення. Це не нормально! Це шлях до пекла!
Правило друге, але від цього не менш важливе. Взаємини повинні приносити радість
Це твердження теж не потребує доказів. Щойно стосунки перестали приносити радість, а стали приносити гидоту, припиняйте це явище на корені.
Не звикайте до з’ясовування стосунків, сліз і биття посуду. Залиште довгі розмови, докори, взаємні звинувачення. Це не нормально! Це шлях до пекла! Щойно з взаємин йде радість - вони стають непотрібними. Здавалося б - чого простіше.
Але ж багато людей роками жують жоване-пережоване сіно своїх образ! Вони займають свій мозок непотрібними розбірками! Не треба цього робити! Як тільки ви розумієте, що ваші слова віднімають радість, - закрийте рот. Починаються з’ясовування стосунків, - йдіть. Людина хоче тільки звинувачувати і дорікати, - не дозволяйте підсадити вам почуття провини. Ідіть! Стосунки потрібні для радості. Всі інші взаємини «заради дітей», «тому, що всі так живуть», «за звичкою», «тому, що без неї ще гірше» можна просто взяти і віднести на смітник.
Як на нас, головних правил всього два. Ви з ними погоджуєтеся?
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