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Що відомо про російські зв’язки Трампа

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Опубліковано - 12.01.2017 | Всі публікації | Версія для друку | Коментарі (0)

Дональд Трамп
Дональд Трамп
У пресу потрапила доповідь про тісні зв’язки Дональда Трампа і його команди з Кремлем. Справжність доповіді не з’ясована.

DW зібрала дані на тему "Трамп і Россія" з відкритих джерел.

11 січня Дональд Трамп вперше проводив прес-конференцію в якості новообраного президента США. Але і до початку заходу було зрозуміло, яка тема стане однією з головних на ній - зв’язки Трампа з Росією і керівництвом цієї країни. А все тому, що за день до прес-конференції американський телеканал CNN і газета The New York Times повідомили, що керівники спецслужб США поінформували чинного президента Барака Обаму і самого Трампа про компромат на мільярдера. Нібито компрометуюча інформація про особисте життя і фінанси новообраного президента США є в розпорядженні російських спецслужб. Одночасно з цим інтернет-видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь, де висвітлюються контакти, які нібито мали місце між командою Трампа і представниками Кремля упродовж декількох місяців у 2016 році.

Дональд Трамп все заперечує, залишивши відповідний запис в Twitter.

Не маючи змоги перевірити справжність публікації Buzzfeed, DW зібрала дані про російські зв’язки Трампа з доступних матеріалів.

Інтерес ще в епоху СРСР

"Зв’язки республіканського кандидата з Росією - суміш бізнесу, грошей і вихваляння, що розтягнулася на 30 років", - стверджує газета Financial Times, яка зібрала велике досьє на новообраного президента США. Інтерес до Москви виник у Трампа ще в радянську епоху. У 1986 році Трамп сидів поруч з радянським послом Юрієм Дубініним на ланчі в Нью-Йорку, і вони говорили про будівництво хмарочосів - веж Трампа. "Слово за слово, і ось я вже веду розмову про будівництво великого розкішного готелю через дорогу від Кремля в партнерстві з російським урядом", - згадує магнат у своїй книзі "Мистецтво угоди". Трамп, продовжує Financial Times, злітав до Москви на запрошення Дубініна, щоб обговорити проект готелю з радянським туристичним агентством.

Нічого з цього не вийшло, але надії налагодити тісні контакти з радянським керівництвом бізнесмен не втратив. Він дуже пишався тим, що через два роки потиснув руку Міхаілу Горбачову, вийшовши йому назустріч у Вежі Трампа в Нью-Йорку. Правда, Трамп тоді не розумів, що тисне руку коміку-двійнику.



90-ті: куди подіти бронзового Колумба

Трамп намагався налагодити зв’язки з Росією і в 90-ті. У 1997 році він контактував з тодішньої політичної зіркою Росії, генералом Алєксандром Лєбєдем, запросивши його до себе у Вежу Трампа. Приблизно в той же час Трамп їздив у Москву, щоб домовитися про перевезення в США Христофора Колумба, вилитого скульптором Зурабом Церетелі. Лужков хотів подарувати статую Нью-Йорку, Трамп виступав кимось на зразок посередника.

Міська влада відмовилася від подарунку і тоді бізнесмен вирішив поставити бронзового гіганта розміром більше за статую Свободи на одній з належних йому ділянок землі в Нью-Йорку. З цього теж нічого не вийшло: спочатку від задумки відмовився сам Трамп, потім статую не захотіли прийняти кілька американських міст, у підсумку робота Церетелі опинилася в Пуерто-Ріко.

Зв’язок з Bayrock

На початку 2000-х у Трампа, який мав тоді фінансові труднощі, з’явилося одразу кілька великих бізнес-партнерів з колишнього СРСР. Одним з них був Тевфік Аріф, уроджений Тофік Аріфов. Аріф, який починав кар’єру в радянському міністерстві зовнішньої торгівлі, був співзасновником компанії Bayrock, і разом з Трампом брав участь в створенні готелю-кондомінімуму Trump SoHo. Офіс Bayrock певний час розташовувався у Вежі Трампа.

Аріф, за словами Трампа, обіцяв йому великі частки в різних проектах, включаючи проекти в Москві і Києві, організовував йому зустрічі з російськими потенційними інвесторами. Це нічим не закінчилося, нібито через книги американського журналіста Тіма О’Браєна, в якій Дональд Трамп звинувачується у зв’язках з організованою злочинністю, як пише газета "Комерсант" з посиланням на самого магната. Звинувачення з’явилися не зовсім на порожньому місці. Компанія Bayrock зіткнулася з різними судовими позовами, в тому числі через таємничі надходження на рахунки фірми коштів з Росії і Казахстану. Журналісти Financial Times провели розслідування і на підставі банківських транзакцій та інших документів теж дійшли висновку, що через Bayrock відмивалися великі кошти з цих двох країн, зокрема, газета висунула звинувачення проти колишнього мера Алма-Ати Віктора Храпунова.

Роль Трампа у всьому цьому не до кінця зрозуміла, але давати пояснення йому доводилося навіть у суді. Згодом магнат намагався дистанціюватися від Аріфа та інших колишніх компаньйонів, стверджуючи, що ледь знав їх.

Знайомство з Агаларовими

Можливо, Трамп і не зміг увійти на російський ринок, але йому вдалося залучити росіян на свій. У 2000-і роки багаті росіяни скуповували нерухомість, побудовану під брендом "Трамп", про що свідчать записи в кадастрових реєстрах, пише FT. Син Трампа Ерік у 2008 році вихвалявся, що "доходи від росіян становлять непропорційно велику частку... Ми бачимо багато грошей з Росії". Одним з покупців був Дмитро Риболовлєв, якому Трамп продав свій особняк в Палм-Біч. Трамп стверджує, що з Риболовлєвим навіть не бачився.

Але якщо зв’язок з Аріфом минувся для Трампа без серйозних наслідків, то візит до Москви в листопаді 2013 року теоретично може стати для нього фатальним. Тоді Дональд Трамп вперше проводив конкурс "Міс Всесвіт", співвласником якого він є, в Москві. Російським партнером конкурсу виступили відомий російський девелопер, президент компанії Crocus Group Араз Агаларов і його заступник, син Емін, відомий ще й як естрадний співак.

Фінал конкурсу пройшов у Crocus Сity Hall, що належить родині Агаларових. "8 листопада три роки тому була вечеря на честь дня народження Араза Іскендеровича, куди прийшов Трамп ...", - згадував син Емін в інтерв’ю виданню Life. Дональд Трамп, своєю чергою, знявся в кліпі Еміна Агаларова, зображуючи сцену зі свого шоу "Кандидат" і промовляючи відому фразу "Ти звільнений!" ( "You are fired!") у фіналі кліпу.

Але справа не в знайомстві з Агаларовими, яке саме по собі тінь на Трампа не кидає, а в тому, що Агаларови і той самий приїзд фігурують у неверифікованому досьє на майбутнього президента США, яке просочилося в пресу. У ньому міститься скандальне твердження про те, що під час перебування в Москві мільярдер влаштував в готелі Ritz-Carlton сексуальну оргію і що російські спецслужби мають відповідні компрометуючі матеріали.

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков все це спростовує.

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