Прагнете гідного чоловіка? Запам’ятайте ці 7 фраз!

Але тут виникає питання: а чого ж хоче чоловік? Що йому натомість дійсно потрібно від Вас?«Жінки люблять вухами», - говорить відома приказка. Але якщо Ви застосуєте це правило до Вашого обранця, Ви не тільки не помилитеся, але і сильно виграєте. Чоловіки не в меншій мірі залежать від того, що вони чують від коханої жінки.Ваші слова можуть зробити чоловіка Богом або... заподіяти йому страждання. І від цього будуть залежати Ваші взаємини з ним. Так що ж представники сильної половини людства хочуть чути від своїх жінок?Пропоную Вашій увазі кілька найпоширеніших фраз, які будуть звучати для Вашого чоловіка музикою. І звичайно підвищать якість ваших взаємин!Варіанти цієї фрази:Він дійсно потребує Вашої турботи про нього. Турбота дає Вашому чоловікові відчуття глибини і міцності ваших стосунків. Адже так Ви даєте зрозуміти, що Вам важливе його фізичне, моральне та емоційне благополуччя. Ось що говорять чоловіки, які чують ці фрази:Варіанти цієї фрази:Коли чоловік кохає Вас, він хоче, щоб поряд з ним Ви відчували комфорт, затишок і захищеність. Даючи йому зрозуміти, що його зусилля не були марними, Ви надихаєте його продовжувати докладати зусилля в цьому напрямку. Ось як відгукуються чоловіки на ці слова:

Варіанти фрази:«Моя дружина - моя фортеця», - так перефразував відомий артист Євген Жариков відомий крилатий вислів. Кращий спосіб, що означає підтримку, мабуть, важко знайти.І в моменти, коли він йде на ризик, і тоді, коли він розливає шампанське, щоб відсвяткувати перемогу.Але ж чоловік - це втілення сили. Чи потрібна йому підтримка?Ви значимі для свого чоловіка як ніхто інший. І коли Ви підтримуєте його, вірите в нього і пишаєтеся їм, він стає ще сильніше:варіанти:Ваш чоловік хоче, щоб Ви проводили з ним час, і не тільки в разі важливих і корисних справ. Струс, перемикання, гра, позитивний заряд емоцій потрібні йому як повітря! Відносини стають прісними і перетворюються на рутину, якщо весь час ідуть моделі «будинок - робота, робота - будинок, вихідні - телевізор».Тому влаштовуйте маленькі свята. І не зациклюйтеся на чомусь одному. Якщо зазвичай він водить Вас в кафе або ресторани, зробіть прийом у себе. А якщо Ви до того ж приготуєте страву, яка вдається у Вас майстерно, або яка йому до смаку, Ви виграєте подвійно!А як вважають чоловіки?варіанти:Ваш чоловік хоче знати, що він все ще бажаний для вас, збуджує вас, і ви не можете дочекатися моменту, коли опинитеся з ним у ліжку. І зовсім необов’язково щоразу сподіватися, що він ініціює секс. Зробіть перший крок! Нехай він знає, як сильно ви його жадаєте. Ви не ризикуєте бути нав’язливою або нескромною.Чоловіки від цього у захваті:варіанти:Величезна кількість чоловіків прагнуть простого: щоб їх цінували за те, що вони роблять. Він знає, що Ви маєте потребу в ньому. Він прагне Вам допомагати. Люблячий чоловік бажає зробити Вас щасливою, у нього це в крові.Тому щиро висловлюйте йому свою вдячність. Не скупіться! Це паливо, яке стимулює його продовжувати в тому ж дусі:варіанти:Хіба це не те, чого ви хочете?