Прагнете гідного чоловіка? Запам’ятайте ці 7 фраз!

- українська мова посіла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою в світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі, що пройшов у Парижі в 1934 році...
Якого чоловіка Ви хочете бачити поряд з собою?Більшість жінок на це питання відповість приблизно наступне: цікавого співрозмовника, люблячого, турботливого, пристрасного... список можна продовжити. Однак щоб щось отримати, потрібно щось віддати.
Але тут виникає питання: а чого ж хоче чоловік? Що йому натомість дійсно потрібно від Вас?
«Жінки люблять вухами», - говорить відома приказка. Але якщо Ви застосуєте це правило до Вашого обранця, Ви не тільки не помилитеся, але і сильно виграєте. Чоловіки не в меншій мірі залежать від того, що вони чують від коханої жінки.
Ваші слова можуть зробити чоловіка Богом або... заподіяти йому страждання. І від цього будуть залежати Ваші взаємини з ним. Так що ж представники сильної половини людства хочуть чути від своїх жінок?
Пропоную Вашій увазі кілька найпоширеніших фраз, які будуть звучати для Вашого чоловіка музикою. І звичайно підвищать якість ваших взаємин!
1. Як ти себе почуваєш?
Варіанти цієї фрази:
- Як я можу допомогти тобі?
- Як я можу полегшити твій стан?
- Що б ти хотів прямо зараз?
- Що б тебе порадувало?
- Можу я зробити щось, що б нам обом стало краще?
Він дійсно потребує Вашої турботи про нього. Турбота дає Вашому чоловікові відчуття глибини і міцності ваших стосунків. Адже так Ви даєте зрозуміти, що Вам важливе його фізичне, моральне та емоційне благополуччя. Ось що говорять чоловіки, які чують ці фрази:
«Я відчуваю себе людиною, про яку дбають, яку слухають, чують і розуміють».
«Я розумію, що їй справді небайдуже, що я відчуваю в складній ситуації, і вона по-справжньому хоче мені допомогти».
2. Мені з тобою безпечно.
Варіанти цієї фрази:
- З тобою так легко вирішилася ця проблема!
- Я у захваті, як ти... (полагодив телевізор, налаштував комп’ютер, причепив поличку, натягнув мотузку для білизни...)
- Ти зняв вантаж з моїх плечей.
- Я не змогла б так одна!
- Ти зробив для мене велику справу.
Коли чоловік кохає Вас, він хоче, щоб поряд з ним Ви відчували комфорт, затишок і захищеність. Даючи йому зрозуміти, що його зусилля не були марними, Ви надихаєте його продовжувати докладати зусилля в цьому напрямку. Ось як відгукуються чоловіки на ці слова:
«Я зрозумів, що створив хорошу базу, на якій можна будувати багато іншого, розвивати наші стосунки»
«Я зробив би для неї ще більше!»
3. Я підтримую тебе.
Варіанти фрази:
- Я пишаюся тобою.
- Я вірю в тебе.
- Ти точно це можеш!
- Я в будь-якому випадку з тобою.
- Мене не турбує, що думають інші, я краще знаю тебе, і я впевнена в тобі.
- У моїх очах ти в будь-якому випадку прекрасний (сильний, талановитий, цілеспрямований...) чоловік.
«Моя дружина - моя фортеця», - так перефразував відомий артист Євген Жариков відомий крилатий вислів. Кращий спосіб, що означає підтримку, мабуть, важко знайти.
Ваш чоловік повинен знати, що він може розраховувати на Вас. Завжди. І в моменти, коли він йде на ризик, і тоді, коли він розливає шампанське, щоб відсвяткувати перемогу.
Але ж чоловік - це втілення сили. Чи потрібна йому підтримка?
Ви значимі для свого чоловіка як ніхто інший. І коли Ви підтримуєте його, вірите в нього і пишаєтеся їм, він стає ще сильніше:
«Її підтримка додає мені впевненості, що я можу вирішити багато проблем».
«У мене додалося сил».
«Я відчуваю себе готовим витримати жорсткі умови, в які я поставлений».
4. Підемо сходимо куди-небудь.
варіанти:
- Давай влаштуємо пікнік!
- Давай пограємо в теніс (покатаємося на велосипедах, поплаваємо...)
- Давай з’їздимо на екскурсію.
- Давай підемо на фестиваль.
- Давай залишимося вдома і замовимо вечерю.
Ваш чоловік хоче, щоб Ви проводили з ним час, і не тільки в разі важливих і корисних справ. Струс, перемикання, гра, позитивний заряд емоцій потрібні йому як повітря! Відносини стають прісними і перетворюються на рутину, якщо весь час ідуть моделі «будинок - робота, робота - будинок, вихідні - телевізор».
Тому влаштовуйте маленькі свята. І не зациклюйтеся на чомусь одному. Якщо зазвичай він водить Вас в кафе або ресторани, зробіть прийом у себе. А якщо Ви до того ж приготуєте страву, яка вдається у Вас майстерно, або яка йому до смаку, Ви виграєте подвійно!
А як вважають чоловіки?
«Задоволення від часу, проведеного разом, так освіжає наші стосунки!»
«Зазвичай після подібних заходів у нас особливий секс».
5. Я хочу тебе.
варіанти:
- Ти так мене заводиш!
- Коли ти робиш ось так, я втрачаю контроль...
- Доторкнися тут...
- Будь ласка, ще...
- Я божеволію від твого запаху...
- На чому ми зупинилися минулого разу?
Ваш чоловік хоче знати, що він все ще бажаний для вас, збуджує вас, і ви не можете дочекатися моменту, коли опинитеся з ним у ліжку. І зовсім необов’язково щоразу сподіватися, що він ініціює секс. Зробіть перший крок! Нехай він знає, як сильно ви його жадаєте. Ви не ризикуєте бути нав’язливою або нескромною.
Чоловіки від цього у захваті:
«Це допомагає мені почувати себе сексуально сильним».
«Мене це розпалює!»
«Я знаю, що я цікавий, бажаний, це додає тепла в стосунках, робить нас ближчими».
6. Дякую!
варіанти:
- Я так тобі вдячна!
- Мені бракує слів…
- Я не можу передати, як чудово ти зробив!
- Мені так важлива твоя допомога!
- Твоя турбота робить мене по-справжньому щасливою.
- Мені дуже приємно, що ти про це подумав.
Величезна кількість чоловіків прагнуть простого: щоб їх цінували за те, що вони роблять. Він знає, що Ви маєте потребу в ньому. Він прагне Вам допомагати. Люблячий чоловік бажає зробити Вас щасливою, у нього це в крові.
Тому щиро висловлюйте йому свою вдячність. Не скупіться! Це паливо, яке стимулює його продовжувати в тому ж дусі:
«Я знаю, що моя наполеглива праця і результати вона оцінить високо. Тому я готовий докладати зусилля».
«Її вдячність - це для мене знак, що я роблю її щасливою, а значить, я справжній мужик!»
«Коли я роблю щось для неї, вона відчуває себе особливою і готова багато давати взамін».
7. Я люблю тебе.
варіанти:
- Я люблю коли ти посміхаєшся.
- Я люблю твої руки.
- Я люблю твої обійми.
- Я люблю дивитися на тебе, коли ти працюєш.
- Я люблю твій голос.
- Я люблю слухати, як ти сопеш уві сні.
- Я люблю і твій розгублений вигляд.
- Я люблю твої сорочки, краватки і шкарпетки.
Коли Ви говорите «Я люблю...», Ви звертаєтеся до нього серцем. І його серце відгукується у відповідь. Він відчуває всім своїм єством, що Ваша любов непохитна і безумовна. Він перестає боятися своєї уразливості і отримує можливість висловлювати свою любов у відповідь. Хіба це не те, чого ви хочете?
«Жінка, яка може сказати про свою любов відкрито і сильно, - це подарунок долі».
«Для мене слова дуже важливі. Але якщо ці слова супроводжує закоханий погляд, а ще краще ніжний дотик або обійми, це просто блаженство!»
Отже, якщо Ви захочете показати Вашому чоловікові, як багато він означає для Вас, застосовуйте ВСІ фрази, про які йшла мова. Нехай Ваше мудре чуття підкаже Вам, як і в яких комбінаціях робити це. І Ви станете для нього єдиною і неповторною.