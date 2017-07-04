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До G20 Трампу варто озброїти Україну та підтримати санкції: поради Бланка та Вершбоу

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Опубліковано - 4.07.2017 | Всі публікації | Версія для друку

До G20 Трампу варто озброїти Україну та підтримати санкції: поради Бланка та Вершбоу
Візит Трампа до Польщі напередодні участі в засіданні G20 є “нагодою для президента засвідчити провідну роль США в НАТО та підтвердити велич Америки”.

Про це пише провідний дослідник Американської ради закордонної політики Стівен Бланк у своїй статті для Wall Street Journal.

Він радить Трампу скористатись з цієї можливості, щоб заявити про надання зброї Україні. "Заявивши про надання зброї Україні для захисту від російської агресії, Трамп підтвердить свою відданість європейській безпеці а також підтримає лідерство США в НАТО", - зазначає Бланк.

"Росія розгорнула збройні сили розміром у чотири армії на кордоні України, відбудувала Чорноморський флот, створила потужну ізольовану зону в Чорному морі, мілітаризувала енергетичні об’єкти в районі, підготувала логістику для масштабної війни в Україні, включаючи можливі операції з використанням амфібій на півдні. Вона будує ядерні бункери в Феодосії та Севастополі. Росія вважає реалістичною масштабну, довготривалу війну з використанням звичайної зброї, на фоні зростаючої ядерної загрози", - вказує Бланк.

Про важливість надання зброї Україні, зокрема контрбатарейних радарів, броньованих машин, протитанкової зброї, обладнання для зв’язку та розвідувальних дронів, а також підтримки навчання та розвідки пише і екс-заступник генсека НАТО Александер Вершбоу в статті для The Hill. Він радить Трампу оголосити в Польщі про плани звернутись до Конгресу про підтримку для надання такої зброї.

Вершбоу також рекомендує Трампу надати поштовх дипломатичному врегулюванню агресії Росії в Україні, виконанню Мінських угод, досягненню тривалого припинення вогню і виведенню російських військ з України.

"Дипломатичні зусилля в рамках Нормандського формату, очолювані Німеччиною та Францією, дозволили не погіршити ситуацію, але не здатні змінити плани Путіна. 6 липня в Варшаві Трамп має розпочати зусилля з припинення конфлікту на Сході, призначивши посланника високого рівня, щоб посилити дипломатичні зусилля України, Німеччини та Франції задля виконання Мінських угод", - радить Вершбоу.

Вершбоу також закликає Трампа оголосити про свою підтримку законопроекту Сенату, який розширює санкції проти Росії і закликати європейців розробити новий пакет санкцій, який може бути накладений в випадку якщо переговори застрягнуть.

Обидва дослідники переконані в необхідності спілкуватись з Росією з позиції сили. "Спілкуючись з Росією з позиції сили, Трамп може досягти успіху там, де минулі зусилля не були успішними, і почати нормалізувати відносини з Росією" - зазначає Вершбоу. «Це створить базу для подальшого діалогу з Росією, позбавленою засобів для агресії», - погоджується Бланк.

"Пану Путіну це не сподобається. Його метою було створити хаос на Заході та зменшити вплив НАТО біля його дверей. Це парадокс, але він примушує Трампа відігравати більшу роль у Східній Європі, ніж президент би хотів", - пише Бланк.

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