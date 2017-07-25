Росія планомірно концентрує війська біля кордонів України

Росія дійсно розміщує військові дивізії на західних кордонах, але робить це постійно, починаючи з 2015 року.Заяву Віктора Муженка опублікували на сторінці генштабу ЗСУ у Facebook напередодні переговорів лідерів "нормандської четвірки" про ситуацію в зоні конфлікту на сході України.За словами голови українського генштабу, три мотострілкові дивізії, перекинуті до російсько-українського кордону, "є за своєю суттю ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій".Про російські війська на кордоні з Україною і зростаючу загрозу з боку військового угруповання він заявляв і раніше."Російська Федерація має свободу змінювати конфігурацію збройних сил на своїй території відповідно до того, наскільки доцільним це вважається", - заявив прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков, коментуючи останній виступ Муженка.У міноборони Росії заяви Муженко поки що не коментували.Перекидати війська до українського кордону Росія почала з весни 2015 року, коли почався збройний конфлікт на Донбасі.У травні 2015 року агентство Reuters повідомило, що на полігон Кузьмінський Ростовської області відправляють нові танки, системи залпового вогню і артилерійські установки."На значній частині техніки не видно маркування, а багато солдатів носять камуфляж без розпізнавальних знаків. Це відповідає описам помічених на сході України сил, у яких Київ і його західні союзники підозрювали замаскованих російських військових", - описував кореспондент агентства військовослужбовців, які з’явилися в області.Влітку 2015 року російські військові вже офіційно говорили про плани з нарощування військ на західному напрямку."У першу чергу буде посилено угруповання військ по всьому периметру західного кордону Росії, включаючи нові формування танкових, артилерійських і авіаційних частин", - говорив 15 червня 2015 року координатор управління генеральних інспекторів міноборони Росії генерал армії Юрій Якубов, коментуючи публікації західних ЗМІ про плани США і НАТО розмістити важке озброєння в країнах Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії.У червні 2015 року до Воронежа прибув штаб 20-ї гвардійської загальновійськової армії, а вже в серпні стало відомо про початок будівництва великої військової бази в Богучарі Воронезької області, у місті, що за 50 км від кордону з Україною.У міноборони підтвердили будівництво військового містечка, але називали це будівництво "плановим".З 2015 року військові частини армії також дислокувалися в Брянській і Бєлгородській областях.З липня 2015 року по серпень 2016-го 20-ю армією командував генерал-майор Сєргєй Кузовлєв. До літа 2016 року підрозділи 20-ї армії почали перекидати на західний кордон Росії вже офіційно.У російському міністерстві оборони пояснили рішення про передислокацію військ навчаннями НАТО у Східній Європі, які почастішали."Міністерством оборони приймається низка заходів з метою протидії нарощуванню сил НАТО в безпосередній близькості від російських кордонів. До кінця року дві нові дивізії будуть сформовані у Західному військовому окрузі, одна - в Південному військовому окрузі", - говорив 4 травня 2016 року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу .У 2017 році Шойгу пояснював посилення угрупувань західного округу військовими діями на південному сході України.У червні 2016 року в Клинці Брянської області почала передислокуватися 28-я окрема мотострілецька бригада з Єкатеринбурга. Уже в Клинцях бригаду переформували у 488-й механізований полк 144-ї мотострілецької дивізії.Перший ешелон з військовими навіть зустрічала делегація з чиновників міської адміністрації, вчителів місцевих шкіл та оркестру національної гвардії. До кінця 2016 року кількість військових у місті планували довести до 7 тисяч осіб.Тоді ж з Самари у Валуйки Бєлгородської області почали перекидати 23-у бригаду. У Богучар з Нижегородської області почала переїжджати 9-я окрема Висленська мотострілецька бригада. З цих бригад в 2016 році була сформована 3-тя мотострілецька дивізія.Російська влада не заперечувала переміщення цих військ.Саме цю дивізію серед інших згадував у своєму виступі голова українського генштабу."3-тя російська дивізія, яка зараз розгорнута у Валуйках, під час Другої світової війни брала участь у боях за визволення Донбасу і отримала почесне найменування Волноваська", - сказав голова українського генштабу.