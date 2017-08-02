Російські військові тренуватимуться воювати з НАТО з території Білорусі

"Вони (росіяни) незабаром почнуть свої масштабні щорічні навчання, які називаються "Запад 2017". Очікується близько 150 000 до 200 000 військових, і вони роблять вигляд, що це контртерористичні навчання, але насправді це репетиція повномасштабної війни з НАТО", - сказав екс-заступник генсека НАТО Александер Вершбоу вNPR.В рамках "Запад 2017" військові будуть проводити навчання в Білорусі, на заході Росії, в Балтійському морі та на території російського анклаву Калінінград, -The New York Times (NYT).Для навчань було відновлено "Першу гвардійську танкову армію", бо вперше з часів розпаду Радянського Союзу під об’єднаним командуванням буде зібрано так багато наступальних сил, зазначає NYT. Сама назва надсилає чіткий сигнал країнам Балтії та Польщі, - прокоментував колишній командувач об’єднаними силами НАТО у Європі генерал США Філіп Брідлав. Справді, «Перша гвардійська танкова армія» брала участь у протистоянні з Німеччиною у Другій світовій, а також у придушенні "Празької весни" 1968 року.Військові експерти говорять, що маневри можуть бути використані як привід для збільшення російської військової присутності в Білорусі, яка межує з трьома країнами-членами НАТО – Польщею, Литвою та Латвією, повідомляє видання.«Дуже непокоїть те, що вони не підуть і це не паранойя», - сказав NYT генерал Томі Томас, який очолює командування спеціальними силами, виступаючи на національній конференції з безпеки в Аспені, США, в липні.Об’єднані війська задіяні в навчаннях на території Білорусі та розміщені неподалік від кордону з Білоруссю в Смоленську, матимуть 800 танків, більше 300 одиниць артилерійського обладнання та десяток пускових систем Іскандер, пише NYT.Це більше танків, ніж в активних частинах НАТО, розташованих в країнах Балтії, Польщі та Німеччині разом, відзначив Філіп Карбер, президент фонду Потомак.Графіка підготовки до навчань Запад:

"Єдина причина чому створюється Гвардійська танкова армія, так це для наступальних дій, - говорить командуючий силами армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, - це не питання внутрішньої безпеки. Це не означає, що вони автоматично це зроблять, але це спроби залякати і натиснути на союзників"."Навіть проста наявність гвардійської танкової армії біля кордонів Польщі поставить НАТО перед дилемою, - сказав Карбер, - чи посилювати Балтику, чи захищати східну Польщу? У НАТО немає сил, щоб зробити і те, і інше за короткий час", - сказав Карбер NYT.Більш короткострокова небезпека це, чи використає Росія навчання Запад для того, щоб посилити контроль в Білорусі. Останнім часом з’явились повідомлення, що Білорусь не хоче зростання постійної дислокації російських військ."Маленькі зелені чоловічки з Росії в Білорусі? До навчань Запад-2017? За цим треба слідкувати", -голова інформаційної служби НАТО в Москві.В той же час, під час навчань планується створення передового командного пункту на заході Білорусі і проведення навчань біля Бреста та Гродна на кордоні з Польщею та Литвою, повідомляє NYT.Російські посадовці стверджують, що навчання будуть набагато меншими, ніж оцінки НАТО."У нас є всі підстави вважати, що буде задіяно набагато більше військових, ніж офіційно подані цифри", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у липні.Росіяни все ще не погодились на залучення до моніторингу міжнародних спостерігачів."Де фото як росіяни приймають віденську інспекцію на навчаннях Запад?", -колишній посадовець Міністерства оборони США в Twitter.На противагу цьому, Сполучені Штати дозволили російським, китайським та навіть північнокорейським спостерігачам спостерігати за нещодавніми навчаннями НАТО, які проводились в Румунії, Угорщині та Болгарії.