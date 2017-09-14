Путін шукає примирення з США, але на своїх умовах

Вже на третьому місяці президентства Дональда Трампа, Владімір Путін відправив одного зі своїх дипломатів в Державний департамент США із самовпевненою пропозицією щодо встановлення повної нормалізації відносин між США та Росією на рівні всіх головних гілок влади.Про це повідомляє Джон Гадсон, репортер Інтернет-порталу BuzzFeed News, який отримав відповідний секретний документ у цій справі.У пропозиції, викладеній у документі, був заклик до повного відновлення дипломатичних, військових та розвідувальних каналів, розірваних між двома країнами після військової інтервенції Росії в Україні та Сирії.План Кремля щодо перезавантаження відносин передбачав дату початку втілення його в життя: негайно.До квітня, пише Гадсон з посиланням на документ, російський спецпредставник з кібербезпеки Андрєй Крутських повинен був зустрітися з американським колегою для обговорення інформаційної безпеки. Потім пропонувалося до травня провести двосторонні «спеціальні консультації» щодо війни в Афганістані, іранської ядерної угоди, «ситуації в Україні» та зусиль з денуклеаризації Корейського півострова.До проведення особистої зустрічі між Путіним та Трампом, мали б відбутися особисті зустрічі керівництва ЦРУ, ФБР, Ради національної безпеки й Пентагону із колегами з Росії для обговорення питань спільного зацікавлення. Відновити пропонувалося і інші військові і дипломатичні канали, закриті при адміністрації Барака Обами.«Цей документ являє собою не що інше, як «дорожню карту» для повномасштабної нормалізації американсько-російських відносин», - прокоментував ініціативу Ендрю Вайс, віце-президент з досліджень у Фонді Карнеґі, який мав можливість прочитати документ. Москва допускала, що Трамп може прийняти рішення про блискавичне зближення, не озираючись на історію про ймовірне втручання в вибори.Пропозиція не тільки змалювала картину, в який бік Путін хотів зрушити двосторонні відносини, вона також виявила одне з невираженим словами припущень Москви – що Трамп не поділятиме тривале обурення США з приводу ймовірного втручання Москви у вибори 2016, і можливо погодиться на блискавичне зближення.«Ця пропозиція просто ігнорує все, що призвело до погіршення відносин, там зроблено вигляд, що ніколи не було втручання у вибори та української кризи», - сказала Анжела Стент, колишній національний розвідник щодо Росії під час адміністрації Джорджа Буша-молодшого, яка також бачила цей документ.На сьогодні, тільки незначна кількість пропонованих зустрічей відбулася, а чимало формальних переговорів навряд чи відбудуться, беручи до уваги висилання Москвою та Вашингтоном дипломатів і закриття дипломатичних об’єктів.Повідомляється, що посольство Росії у Вашингтоні відмовилося обговорювати цей документ. «Ми не коментуємо закриті двосторонні переговори, що є нормальним правилом в дипломатії», йдеться у заяві посольства.Чиновники Білого дому та Державного департаменту США відмовилися сказати, хто передав цей документ, проте не заперечили його автентичності. Вони заперечили, що дали росіянам зрозуміти, що їх пропозиція була здійсненною Коли їх запитали, як у Москви створилося враження, що такі умови можуть бути прийнятними, речник Ради національної безпеки звернув увагу на обманливі повідомлення у ЗМІ про захоплення Трампом Росією. «Відверто кажучи, я б більш вказував на висвітлення цього ЗМІ, аніж на спроби адміністрації налагодити стосунки».Очевидно, російським чиновникам тільки треба було почути публічні заяви трампа, який неодноразово говорив про користі співпраці з москвою. Виступаючи на прес-конференції у лютому, він заявив, що хотів би ладити з Росією.Але, незважаючи на доброзичливу риторику Трампа, рівень відносин між США та Росією з часу його приходу до влади відносно обмежений відкритими каналами, якими користуються державний секретар Рекс Тіллерсон, постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі і Білий дім.