Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

17 жовтня 2017, вівторок

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Статті, публікації, лекції

Чи переслідують активістів в Україні?

Світ про Україну 48 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 17.10.2017 | Всі публікації | Версія для друку

Чи переслідують активістів в Україні?
Українські активісти сектору охорони здоров’я стали мішенню для неправомірних дій СБУ.

Про це йдеться в статті для Atlantic Council Джоша Коена, колишнього управляючого проектами Агентства міжнародного розвитку США (USAID) на території колишнього Радянського Союзу.

Коен пов’язує нещодавні обшуки СБУ в офісі благодійного фонду «Пацієнти України» та в неурядовій організації «Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД» з діяльністю цих організацій, в результаті якої «корумпована «фарма мафія», яка включає багатьох посадовців СБУ – втратила мільйони».

Саме ці неурядові організації переконали владу передати закупи ліків з Міністерства охорони здоров’я до установ ООН, що дозволило заощадити щонайменше 40% бюджету на закупівлі ліків і зробити життєво важливі ліки більш доступними, стверджує дослідник.

Коен вважає звинувачення проти активістів надуманими і дії СБУ неправомірними. «Хижацька поведінка СБУ допомагає Москві і шкодить Україні». «Вони (посадовці СБУ) заявляють, що ці НУО «зловживали коштами» міжнародного донора - «Глобальний фонд для боротьби проти СНІД, туберкульозу та малярії». «Це – безсоромна брехня. Обидві організації регулярно перевіряє «Глобальний фонд» і жодного разу не було виявлено порушень», - стверджує Коен.

Однак, не всі західні експерти одностайні в оцінці ситуації. Аналітик Atlantic Council Адріан Каратницький закликає уникати необдуманих висновків. «Потрібно безсторонньо дослідити всі звинувачення з залученням громадськості, міжнародного моніторингу та компетентних юристів. Якщо це надумані звинувачення – винних в Прокуратурі, НАБУ, або іншій установі має бути покарано, якщо злочин чи зловживання буде доведено», - пише Каратницьий в Facebook.

Каратницький привернув увагу до скандалів, в яких фігурували активісти: «За останній рік, один з антикорупціонерів взяв безвідсоткову позику від багатого власника ЗМІ, інший фізично напав на сенсаційного журналіста».

Дослідник також провів паралель між звинуваченнями проти антикорупціонерів та справою НАБУ проти заступника Міноборони: «Може це – надумане, а, можливо, що справа НАБУ проти заступника Міністра оборони є надуманою, як переконаний колись популярний в антикорупційній спільноті Василь Касько».

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі

 

 
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію () надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Loading...
Публiкацiї за темою «Світ про Україну»:
 
  
Публікації:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Навчаючи інших, ми вчимося самі”
Сенека

 
Подорожуйте Україною комфортно і без обмежень!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.