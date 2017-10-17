Чи переслідують активістів в Україні?

Про це йдеться вдля Atlantic Council Джоша Коена, колишнього управляючого проектами Агентства міжнародного розвитку США (USAID) на території колишнього Радянського Союзу.Коен пов’язує нещодавні обшуки СБУ в офісі благодійного фонду «Пацієнти України» та в неурядовій організації «Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД» з діяльністю цих організацій, в результаті якої «корумпована «фарма мафія», яка включає багатьох посадовців СБУ – втратила мільйони».Саме ці неурядові організації переконали владу передати закупи ліків з Міністерства охорони здоров’я до установ ООН, що дозволило заощадити щонайменше 40% бюджету на закупівлі ліків і зробити життєво важливі ліки більш доступними, стверджує дослідник.Коен вважає звинувачення проти активістів надуманими і дії СБУ неправомірними. «Хижацька поведінка СБУ допомагає Москві і шкодить Україні». «Вони (посадовці СБУ) заявляють, що ці НУО «зловживали коштами» міжнародного донора - «Глобальний фонд для боротьби проти СНІД, туберкульозу та малярії». «Це – безсоромна брехня. Обидві організації регулярно перевіряє «Глобальний фонд» і жодного разу не було виявлено порушень», - стверджує Коен.Однак, не всі західні експерти одностайні в оцінці ситуації. Аналітик Atlantic Council Адріан Каратницький закликає уникати необдуманих висновків. «Потрібно безсторонньо дослідити всі звинувачення з залученням громадськості, міжнародного моніторингу та компетентних юристів. Якщо це надумані звинувачення – винних в Прокуратурі, НАБУ, або іншій установі має бути покарано, якщо злочин чи зловживання буде доведено», - пише Каратницьий в Facebook.Каратницький привернув увагу до скандалів, в яких фігурували активісти: «За останній рік, один з антикорупціонерів взяв безвідсоткову позику від багатого власника ЗМІ, інший фізично напав на сенсаційного журналіста».Дослідник також провів паралель між звинуваченнями проти антикорупціонерів та справою НАБУ проти заступника Міноборони: «Може це – надумане, а, можливо, що справа НАБУ проти заступника Міністра оборони є надуманою, як переконаний колись популярний в антикорупційній спільноті Василь Касько».