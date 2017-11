Жити по-новому. Чому Лютер німців зробив багатими, а Хмельницький українців - бідними

Нещодавно цим питанням переймався журнал, який не міг пройти повз 500-річного ювілею видання Мартіном Лютером своїх знаменитих 95 тез, які він за легендою прибив до дверей церкви у Віттенберзі в 1517 р. Благо на той час стартап іншого німця, Йогана Гутенберга, вже зробив друк загальнодоступним. Німці начиталися, наслухалися закликів Лютера і вирішили жити по-новому. Християнський світ ще раз розколовся, і на світ з’явилися протестанти.Цього року в Німеччині тебе буде на кожному кроці зустрічати портрет відомого монаха з подвійним підборіддям, пише The Economist. Взагалі, значення Лютера в сучасній Німеччині вже не лише теологічне. Після багатьох зусиль по розділу церкви і держави, не говорячи вже про офіційний атеїзм в соціалістичній Східній Німеччині, німці не особливо релігійні, але реформація вже не тільки в Богові.Так, десятиліттями країна була розколота кривавою конфесійною ворожнечею, але, врешті-решт, після воєн і різанини між протестантами і католиками, німці спочатку прийшли до висновку, що чия влада, того і віра, а потім, трохи заспокоївшись, вирішили, що свобода совісті важлива річ і має право на існування.Сьогодні в Німеччині по 30% протестантів і католиків, а решта 35% говорять, що нерелігійні взагалі. Здавалося б нічия? Аж ніяк. Як зазначає німецька журналістка Крістін Айхель, автор книги Deutschland, Lutherland, в XIX ст., Коли Пруссія об’єднала німецькі князівства в одну державу, протестантизм лютеранського зразка виграв культурну війну., - каже Крістін Айхель.Взяти хоча б естетику. Для Лютера вона, як і все інше, серйозне питання. Він вважав, що християнам було гарантоване спасіння через Ісуса, але при цьому аж ніяк не автоматично. Християнин повинен жити таким чином, щоб заслужити це. Тому надмірна розкіш і позолота католицького храму (що вже тут говорити про православні!) будуть відволікати його від аскетизму і роботи з власною совістю. В результаті німецька архітектура набуває строгість і простоту, більш того, Крістін Айхель пише, що(привіт від лютеранської Швеції!).Скромність в одязі, офісі, декорі та звичках харчування німецького канцлера Ангели Меркель також виросли не на порожньому місці, вона, як-ні-як, а дочка протестантського пастора. Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук взагалі сам протестантський публіцист і пастор. При політиках з таким менталітетом нічого схожого на паризький лиск і вже тим більше розкіш православної Москви в Берліні уявити неможливо. У своїй відразі до візуального орнаменту і зовнішніх проявів розкоші Лютер був не самотній і поділяв його з іншими протестантськими реформаторами. Але на відміну від них любив музику. І якщо для швейцарського протестанта Жана Кальвіна музика - це чуттєва спокуса, диявольська спокуса, то для Лютера вона була богонатхненною зброєю проти диявола. Він ревно хотів, щоб віряни співали разом і в церкві, і вдома.На сьогоднішній день Німеччина має 130 фінансованих державою оркестрів, що більше, ніж в будь-якій іншій країні. І концерти, і музика, - невід’ємна частина як світського, так і релігійного життя сучасної Німеччини.

Ще одна. Як зазначає The Economist, Німеччина - 17-я в світі країна за кількістю населення, але при цьому німецький книжковий ринок другий в світі одразу після американського. Загалом, після того як Лютер переклав Біблію німецькою мовою, він хотів, щоб кожен чоловік або жінка, незалежно від того багаті чи бідні, повинні прочитати її. В результаті, спочатку протестанти стали більш грамотними, ніж католики, а потім все німці стали книжниками.І нарешті, центральна тема - німецьке ставлення до гріха і боргів.(у всякому випадку, до завершення земного існування). Від боргів католики і православні, також можуть звільнитися, правда, глибоко і щиро покаявшись. Під час економічної кризи 2008 року спочатку південним католицьким землям Німеччини довелося витримувати лекції з жорстокої економії від найбільш лютеранського міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле. Німцям-католикам було непросто, але як же було православним грекам? За православною традицією вони давно готові були покаятися, списати борги і знову зажити легко і щасливо, насолоджуючись радістю життя, подарованого творцем,Ставленням до грошей, як і до музики, Лютер також відрізнявся від інших реформаторів протестантського табору. Це, втім, не є новиною, ще в 1904 р, коли Макс Вебер писав знамениту «Протестантську етику», де відзначав відмінності лютеранства і його найближчих родичів, кальвінізму і американського пуританства. Кальвін розглядає здатність людини стати багатою, як знак того, що Бог визначив її, щоб врятуватися. Для Лютера християни були вже врятовані (хоча при цьому щоденної праці і молитви ніхто не відміняв), а багатство було під підозрою. Замість того щоб накопичувати його, християни повинні працювати для своєї громади, а не тільки на себе.Як пише The Economist,Крістін Айхель говорить про «підшкірну» спадщину Лютера, яка проявляється в житті німців на кожному кроці, навіть у діяльності страхового ринку та інвестиціїНімці (особливо лютерани) купують більше страховок життя, але менше інвестують в акції, зокрема, і через те, що Лютер не вірив, що заробіток без роботи, - це благо. Зате Лютер завжди і всюди наполягав на дотриманні принципу і порядку. В результаті,. Німці свято відокремлюють сміття за кольором скла і є чемпіонами світу розділеного збирання (65% всіх відходів).Стаття The Economist про Лютера в Німеччині наводить на певні роздуми про українські пошуки успіху і страждання на шляху реформування. У XVI і XVII ст. Україні не були чужі реформаторські пориви і релігійні пошуки, які, як і в Німеччині, завершилися серією воєн і кривавою різаниною. Тільки