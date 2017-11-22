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22 листопада 2017, середа

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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Статті, публікації, лекції

США вже продають Україні зброю

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Опубліковано - 22.11.2017 | Всі публікації | Версія для друку

Гранатомет PSRL в руках бійця ЗСУ на фронті
Гранатомет PSRL в руках бійця ЗСУ на фронті
Сполучені Штати уже продають Україні смертоносну зброю. Як з’ясували кореспонденти «Голосу Америки», компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети.

Гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7. Головний директор компанії Ричард Вендівер розповідає, що почав співпрацю з Україною два роки тому, і перші поставки гранатометів пішли в Україну у 2016-му.

«Ми почали постачати наш товар в Україну торік, ми продовжуємо здійснювати поставки донині. Деталі, як і що ми робимо, я не можу про це говорити. Але можу сказати, що ми – у дуже близькій координації з американським посольством, з Державним департаментом, Пентагоном та з українським урядом. Наші системи відправляються під DDTC DSP-5 експортною ліцензією Державного департаменту США», - розповідає Вендівер.

Приватний виробник зброї зізнається, що ліцензію отримати було нелегко.

«Щоб отримати дозвіл, який нам був потрібен, пішло трохи часу через делікатність теми в час переговорів Мінськ-2. Але ці системи не суперечать угодам Мінськ-2. Тим не менше, ми все одно повинні були пройти низку бюрократичних та політичних перепон, щоб отримати нашу експортну ліцензію. І ми пройшли процес заповнення документів».

За словами керівника компанії AirTronic USA, посольство CША у Києві координує дії з Міноборони України, щоб контролювати, як використовується американська зброя в Україні. Бізнес-контракт також забороняє українським споживачам перепродавати чи експортувати продукцію кампанії.

«Угода поновлюється щороку, то ж це залежить від потреб України.Наразі вона не обмежена часом», - сказав він.

Як запевняє Вендівер, все відбулось через традиційний процес заповнення документів на отримання ліцензії. До процесу також долучилось посольство України у США.

Контракти і ліцензія – це і політичне рішення, але це і комерційні питання, - зазначає посол України в США Валерий Чалий.

«Створення умов для налагодження такої співпраці – це те, чим ми займаємось. Свого часу ми звели компанію AirTronic USA з «Укроборонпромом» і далі вони вже розвивали цю співпрацю», - каже посол.

Перші контакти компанії почали налагоджувати у 2015 році. Валерій Чалий наголошує, що існують відмінності між цими комерційними угодами та військовою допомогою США в Україні.

«Ми очікуємо, що законопроект, який передбачає надання Україні озброєнь летального характеру, що пройшов через Палату представників і Сенат, буде підписаний президентом Трампом, і це до 50 мільйонів фінансування саме на смертоносну оборонну зброю. Рішення ухвалювати президенту Трампу. Але бізнес-поставки це інша тема. Там мова йде про більш потужну оборонну зброю».

Гранатомети компанії AirTronic USA – це також смертоносна зброя, утім вона має обмежену дальність попадання, відтак якщо її використовувати з території України, її снаряд не може подолати лінію розмежування в окупованій Східній Україні. Таким чином американський уряд гарантує, що PSRL використовуватимуть лише з оборонною метою.

«Очевидно, PSRL – це система летальної зброї. Але це оборонна летальна зброя. Це не є якісь серйозні ракетні установки, вони мають лише дальність попадання 1 000 метрів. То ж допоки ці системи озброєнь лишатимуться на українській частині від кордону, це не є наступальна зброя. Але якщо наступальні війська почнуть перетинати кордон, тоді, я думаю, українські збройні сили могли б використати наші системи, щоб зупинити наступ», - заявив Ричард Вандівер.

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