США вже продають Україні зброю

Гранатомет PSRL в руках бійця ЗСУ на фронті

Гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7. Головний директор компанії Ричард Вендівер розповідає, що почав співпрацю з Україною два роки тому, і перші поставки гранатометів пішли в Україну у 2016-му.«Ми почали постачати наш товар в Україну торік, ми продовжуємо здійснювати поставки донині. Деталі, як і що ми робимо, я не можу про це говорити. Але можу сказати, що ми – у дуже близькій координації з американським посольством, з Державним департаментом, Пентагоном та з українським урядом. Наші системи відправляються під DDTC DSP-5 експортною ліцензією Державного департаменту США», - розповідає Вендівер.Приватний виробник зброї зізнається, що ліцензію отримати було нелегко.«Щоб отримати дозвіл, який нам був потрібен, пішло трохи часу через делікатність теми в час переговорів Мінськ-2. Але ці системи не суперечать угодам Мінськ-2. Тим не менше, ми все одно повинні були пройти низку бюрократичних та політичних перепон, щоб отримати нашу експортну ліцензію. І ми пройшли процес заповнення документів».За словами керівника компанії AirTronic USA, посольство CША у Києві координує дії з Міноборони України, щоб контролювати, як використовується американська зброя в Україні. Бізнес-контракт також забороняє українським споживачам перепродавати чи експортувати продукцію кампанії.«Угода поновлюється щороку, то ж це залежить від потреб України.Наразі вона не обмежена часом», - сказав він.Як запевняє Вендівер, все відбулось через традиційний процес заповнення документів на отримання ліцензії. До процесу також долучилось посольство України у США.Контракти і ліцензія – це і політичне рішення, але це і комерційні питання, - зазначає посол України в США Валерий Чалий.«Створення умов для налагодження такої співпраці – це те, чим ми займаємось. Свого часу ми звели компанію AirTronic USA з «Укроборонпромом» і далі вони вже розвивали цю співпрацю», - каже посол.Перші контакти компанії почали налагоджувати у 2015 році. Валерій Чалий наголошує, що існують відмінності між цими комерційними угодами та військовою допомогою США в Україні.«Ми очікуємо, що законопроект, який передбачає надання Україні озброєнь летального характеру, що пройшов через Палату представників і Сенат, буде підписаний президентом Трампом, і це до 50 мільйонів фінансування саме на смертоносну оборонну зброю. Рішення ухвалювати президенту Трампу. Але бізнес-поставки це інша тема. Там мова йде про більш потужну оборонну зброю».Гранатомети компанії AirTronic USA – це також смертоносна зброя, утім вона має обмежену дальність попадання, відтак якщо її використовувати з території України, її снаряд не може подолати лінію розмежування в окупованій Східній Україні. Таким чином американський уряд гарантує, що PSRL використовуватимуть лише з оборонною метою.«Очевидно, PSRL – це система летальної зброї. Але це оборонна летальна зброя. Це не є якісь серйозні ракетні установки, вони мають лише дальність попадання 1 000 метрів. То ж допоки ці системи озброєнь лишатимуться на українській частині від кордону, це не є наступальна зброя. Але якщо наступальні війська почнуть перетинати кордон, тоді, я думаю, українські збройні сили могли б використати наші системи, щоб зупинити наступ», - заявив Ричард Вандівер.