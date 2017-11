Як Путін влаштував Великобританії Brexit

Злободенним питанням останніх декількох тижнів став пошук доказів втручання Росії в торішній референдум про вихід Великої Британії з ЄС. Під час бенкету у лорда-мера Лондона прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія підриває вільні суспільства, поширює недостовірну інформацію у спробі дискредитувати Захід і проводить тривалу кампанію шпигунства в кіберпросторі. Британський прем’єр підкреслила, що її оточення знає про дану діяльність і керівництво Росії недооцінює життєздатність західних демократій. Мей додала, що її уряд прийме необхідні заходи для протидії активності Росії. Ця заява прозвучала в контексті розслідування виборчої комісії Великої Британії можливого втручання РФ у процес Brexit через соцмережі Twitter і Facebook напередодні візиту міністра закордонних справ Бориса Джонсона в Москву в грудні. Колишній член ради міністрів з Лейбористської партії Бен Бредшоу, який раніше допускав велику ймовірність такої провокації РФ, висловив здивування, чому Тереза Мей заговорила про російське втручання після стількох місяців мовчання. До недавнього часу, крім окремих політиків, вчених і журналістів, ніхто не піднімав питання про інформаційний вплив Росії на кампанію по просуванню ідеї виходу Великої Британії з Євросоюзу.Вихід Великої Британії з ЄС відповідає інтересам Росії. З початку російської агресії в Україні, Лондон став одним з найбільш активних прихильників антиросійських санкцій ЄС. Сполучене Королівство є найближчим військово-політичним союзником США в Європі, який відданий зміцненню євроатлантичної безпеки, посиленню співпраці ЄС і НАТО. Російсько-британські відносини ще до анексії Криму були непростими у зв’язку з отруєнням у 2006 р. радіоактивним елементом полоній-210 колишнього підполковника ФСБ Олександра Литвиненка, який звинувачував російські спецслужби у вибухах житлових будинків у Москві в 1999 р. і отримав політичний притулок у Великій Британії (згодом отримав громадянство). Литвиненко співпрацював з британською розвідкою MI6. Російські винищувачі неодноразово порушували повітряний простір Великої Британії. Політичним притулком Великої Британії до самої смерті користувався російський олігарх Борис Березовський – противник президента Володимира Путіна. Британський уряд завжди критикував російську владу за порушення прав людини. Лондон став своєрідною перешкодою для зближення Москви і Брюсселя. Для Росії Brexit - це інструмент усунення з ЄС небажаного гравця в особі Великої Британії, уряд якої буде лобіювати продовження антиросійських санкцій ЄС до тих пір, поки російські війська не залишать Донбас, а Крим не повернеться до складу України.Дослідники Лондонського міського університету Марко Бастос і Ден Мерсея вирахували близько 13,5 тис. акаунтів в соцмережі Twitter, які пропагували ідею виходу Великої Британії з ЄС до проведення референдуму про Brexit і зникли протягом декількох тижнів після закінчення голосування. З 10 червня по 10 липня 2016 р. британські вчені проаналізували 10 млн твітів на тему референдуму про вихід Великої Британії з ЄС на предмет підозрілої активності. Як повідомляє видання TheTimes, кількість ботів могла досягати 156,25 тис.За підрахунками Каліфорнійського університету в Берклі (США) і Університету Суонсі (Велика Британія), за два дні до референдуму з акаунтів, зареєстрованих в Росії, було опубліковано 45 тис. постів проти членства в ЄС. Користувач під ніком "David Jones" набрав 100 тис. передплатників і протягом чотирьох років публікував твіти в підтримку Brexit і піарив "Партію незалежності Об’єднаного Королівства" (UKIP), яка виступає за вихід із ЄС і має репутацію "п’ятої колони" Росії в Англії.Інтернет-портал WIRED розкрив скоординовану мережу акаунтів Twitter, виходячи з опублікованих постів з 2016 р., які містили заклики до Brexit, расизму, протидії міграції, ісламу. У Twitter підтвердили, що дані акаунти були створені в Росії. Понад 268 тис. інших користувачів стежили за новинами цих акаунтів і копіювали їх собі на сторінку.За даними видання TheDailyMail, в Санкт-Петербурзі функціонувала група інтернет-тролів, які публікували пости на підтримку Brexit. Додатково парламент Великої Британії запросив менеджмент Facebook і Google надати інформацію про вплив Росії на результат голосування на референдумі на користь виходу з ЄС. У Facebook повідомили про випадок, коли російська компанія (назву не повідомили) витратила 100 тис. дол. за один місяць для створення 470 фіктивних записів, які підозрюються у втручанні в президентські вибори в США в 2016 р. Переваги виходу Великої Британії з ЄС активно висвітлювалися в російських англомовних медіа-ресурсах Sputnik і RussiaToday.Кремль міг задіяти своїх агентів впливу для просування в інформаційному просторі ідеї виходу Великої Британії з ЄС. Видання Russia Today перетворилося на майданчик для мовлення одного з основних прихильників Brexit євродепутата Найджела Фараджа, колишнього лідера партії UKIP. У березні 2014 р. Фарадж відзначився дифірамбами на адресу президента РФ Володимира Путіна і назвав його світовим лідером, а його партія в Європарламенті голосувала проти резолюцій, які засуджують агресивні дії Росії. З грудня 2010 р. відео, на яких виступав британський політик, 17 разів з’являлися на сайті RussiaToday. У травні 2017 р. Фарадж заявив про те, що приступить до радикальних заходів, якщо британський уряд перешкодить виходу Великої Британії з ЄС. Колишній директор ФБР Роберт Мюллер, який зараз займає посаду спецпрокурора і розслідує втручання РФ у президентські вибори в США, цікавився персоною Найджела Фараджа. Британський політик контактував з Джуліаном Ассанджем, який причетний до поширення на своєму сайті WikiLeaks вкрадених хакерами електронних листів членів національного комітету Демократичної партії США. Найджел Фарадж контактує з Дональдом Трампом і підтримав його перемогу на президентських виборах. Якщо виявиться, що Фарадж якимось чином вплинув на результат президентських виборів у США, то не виключено, що він міг зіграти роль провідника Росії в період кампанії в підтримку Brexit.Лейборист Бен Бредшоу не виключав можливості тіньового фінансування Росією кампанії в підтримку Brexit. За інформацією The Daily Mail, колишній спонсор партії UKIP, власник фірми Better for the Country Limited Арон Бенкс міг отримувати великі суми грошей, які йшли на фінансування реклами в підтримку виходу Великої Британії з ЄС. Зараз виборча комісія Великої Британії проводить розслідування з цього питання і займається пошуком доказів. Згідно з британським виборчим законодавством, внески від іноземних юридичних і фізичних осіб заборонені. Пропагандистська діяльність агентів впливу Кремля могла вплинути на результат голосування на референдумі Brexit 2016 р. на користь виходу Великої Британії з ЄС.