Московський “суд” залишив Сущенка за ґратами

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін."Скарга залишена без задоволення. Цілком передбачувано", - зазначив пан Фейгін.Суд відхилив скаргу захисту, де клопотали про звільнення його з СІЗО, а також скасування продовження пану Сущенку терміну арешту.У понеділок пан Фейгін повідомив, що Сущенку заборонили передавати із СІЗО листи президентові Петру Порошенку, голові МЗС Павлу Клімкіну й українському консулові в Москві Геннадієві Брескаленку.За його словами, це обмежує права підзахисного, до того ж російські правоохоронці не надають жодних пояснень.Власного кореспондента держагентства "Укрінформ" у Франції Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року.7 жовтня йому висунули звинувачення у шпигунстві.ФСБ Росії твердить, що Роман Сущенко є співробітником Головного управління розвідки міноборони України. Українське відомство ці заяви заперечує.24 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про напади на журналістів і свободу слова у Європі", у якій закликала Росію звільнити Романа Сущенка, звинуваченого у шпіонажі, а також зняти звинувачення "сепаратизм" проти журналістів Ганни Андрієвської, Наталії Кокоріної та Миколи Семени.