Московський “суд” залишив Сущенка за ґратами
Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін.
"Скарга залишена без задоволення. Цілком передбачувано", - зазначив пан Фейгін.
Суд відхилив скаргу захисту, де клопотали про звільнення його з СІЗО, а також скасування продовження пану Сущенку терміну арешту.
У понеділок пан Фейгін повідомив, що Сущенку заборонили передавати із СІЗО листи президентові Петру Порошенку, голові МЗС Павлу Клімкіну й українському консулові в Москві Геннадієві Брескаленку.
За його словами, це обмежує права підзахисного, до того ж російські правоохоронці не надають жодних пояснень.
Власного кореспондента держагентства "Укрінформ" у Франції Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року.
7 жовтня йому висунули звинувачення у шпигунстві.
ФСБ Росії твердить, що Роман Сущенко є співробітником Головного управління розвідки міноборони України. Українське відомство ці заяви заперечує.
24 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про напади на журналістів і свободу слова у Європі", у якій закликала Росію звільнити Романа Сущенка, звинуваченого у шпіонажі, а також зняти звинувачення "сепаратизм" проти журналістів Ганни Андрієвської, Наталії Кокоріної та Миколи Семени.