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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Московський “суд” залишив Сущенка за ґратами

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Опубліковано - 14.02.2017 13:33 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (3)

Московський “суд” залишив Сущенка за ґратами
Московський “суд” залишив Сущенка за ґратами
Московський міськсуд у вівторок, 14 лютого, визнав законним продовження арешту українському журналісту Роману Сущенку, якого в Росії звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"Скарга залишена без задоволення. Цілком передбачувано", - зазначив пан Фейгін.

Суд відхилив скаргу захисту, де клопотали про звільнення його з СІЗО, а також скасування продовження пану Сущенку терміну арешту.

У понеділок пан Фейгін повідомив, що Сущенку заборонили передавати із СІЗО листи президентові Петру Порошенку, голові МЗС Павлу Клімкіну й українському консулові в Москві Геннадієві Брескаленку.

За його словами, це обмежує права підзахисного, до того ж російські правоохоронці не надають жодних пояснень.

Власного кореспондента держагентства "Укрінформ" у Франції Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року.

7 жовтня йому висунули звинувачення у шпигунстві.

ФСБ Росії твердить, що Роман Сущенко є співробітником Головного управління розвідки міноборони України. Українське відомство ці заяви заперечує.

24 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про напади на журналістів і свободу слова у Європі", у якій закликала Росію звільнити Романа Сущенка, звинуваченого у шпіонажі, а також зняти звинувачення "сепаратизм" проти журналістів Ганни Андрієвської, Наталії Кокоріної та Миколи Семени.

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