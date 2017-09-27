Підрив арсеналу ЗСУ. МО підтверджує зменшення інтенсивності вибухів боєприпасів

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю ЗС України.Триває ліквідація осередків пожежі. Сапери приступили до розчищення території складів та навколо них. Вже найближчим часом групи саперів розпочнуть перевірку населених пунктів, з яких проводилося відселення мешканців, на наявність вибухонебезпечних предметів.Рішення про повернення громадян до їхніх домівок буде прийнято негайно після завершення перевірки.100 військовослужбовців строкової служби військової частини, де сталася подія, евакуйовані до м. Калинівка.До локалізації пожежі від військової частини залучено пожежні танки та пожежні автомобілі. До місця події направлено додаткову спецтехніку. Також залучено пожежна техніка від ДСНС та пожежний потяг залізничної станції Калинівка від Укрзалізниці. В готовності до застосування перебуває два пожежних потяга на ст. Вінниця.Військову частину знеструмлено. Особовий склад арсеналу перебуває в укриттях.Протягом ночі евакуйовано майже 22 тисячі цивільних осіб та близько 500 родин військовослужбовців.Площа займання складає близько 10 відсотків від загальної площі арсеналу. У половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси відсутні.Нагадаємо, що інформація про наявність хімічної зброї на складах Озброєння Збройних Сил України у Калинівці не відповідає дійсності!