Кібервійна. За вірусом BadRabbit криється серйозніша атака

Про це розповів глава кіберполіції України Сергій Демедюк вагентству Reuters."Є відкрита, миттєво очевидна атака, а паралельно відбувається прихована, добре продумана атака, на яку ніхто не звертає уваги. Головна теорія, над якою ми зараз працюємо, в тому, що вони (зловмисники, які стоять за обома атаками ) були одними і тими ж. Метою було отримання віддаленого і не виявленого доступу", – стверджує Демедюк.За його словами, прихована атака була спрямована на користувачів бухгалтерського ПО "1С", які отримували фішингові листи нібито від розробника.Видання AIN.UA, що його редакції вдалося підтвердити факт розсилки і отримати приклад одного з фішингових листів, відправлених з безкоштовного українського поштового сервісу.Іронічно, автори "в зв’язку зі зростаючою кількістю атак на програмний продукт "1C Enterprise", пропонували безкоштовно поставити оновлення," що дозволяє закрити знайдені проломи і підвищити захищеність продукту". Архів з "оновленням" розміщувався на GitHub, але тепер заблокований по DMCA-замовлення.Глава кіберполіції каже, що департаменту стало відомо про атаку після того, як близько 15 компаній повідомили про злам. Поки загальну кількість жертв правоохоронцям з’ясувати не вдалося.Як відомо, зараження вірусом-шифрувальником BadRabbit не набуло широкого поширення.У той же час експерти в сфері кібербезпеки вказують на схожість шкідника BadRabbit з шифрувальником NotPetya, який атакував Україну влітку.